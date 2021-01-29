BBP Başkanı Destici'den çağrı: Geçmişte ihtilaf yaşadığımız tüm arkadaşlarıma samimiyetle el uzatıyorum

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, mwerhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret etti. Burada açıklamalarda bulunan Destici, "Biz sıradan bir siyasi parti değiliz. Şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu'nun sorumluluğunu taşıyoruz." dedi.

Kabrine 28 adet gül bıraktılar

Mustafa Destici ve beraberindeki divan kurulu üyeleri, partinin 28'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla BBP Kurucu Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun Taceddin Dergah'ındaki kabrini ziyaret etti. Destici ve divan üyeleri Yazıcıoğlu'nun kabrine 28 adat gül bıraktılar.

'Muhsin Yazıcığlu'nun sorumluluğunu taşıyoruz'

Kabir ziyareti sonrasında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Destici, "Biz sıradan bir siyasi parti değiliz. Sadece bir siyasi faaliyet sürdürmüyoruz. Bir siyasi partinin yönetimiyle birlikte büyük bir ailenin ve Muhsin Yazıcıoğlu’nun emanetinin sorumluluğunu taşıyoruz." dedi.

'Şehidimizin bize yüklediği manevi sorumluluktan ayrılmayacağız'

Destici sözlerine şöyle devam etti:

"Bazen kendi içimizde, farklı düşündüğümüz, farklı kararlar verdiğimiz zamanlar da oldu. 'Her şeyi doğru yaptık. Hiçbir eksiğimiz olmadı' cümleleri, fanilerin söyleyebileceği sözler değildir. İnançlarımızla da hayatın gerçekleriyle de bağdaşmaz. Bununla birlikte, doğruluktan, ahlaktan, şehidimizin emanetinin bize yüklediği manevi sorumluluktan hiç ayrılmadık. Bundan sonra da ayrılmayacağız."

'Mücadelemize destek verin' çağrısı

" 'İncinsen de incitme' düsturunun gereği, geçmişte ihtilaf yaşadığımız tüm arkadaşlarıma samimiyetle elimi uzatıyorum. Bu kutlu ve büyük yürüyüşümüzde yüreği vatan millet ezan ve bayrak sevdası ile coşan herkesi partimize, davamıza, mücadelemize katkı vermeye çağırıyorum. Gayemiz 'Büyük Birlik', hedefimiz 'Milliyetçi, Maneviyatçı, Demokrat, Büyük Türkiye'dir. Hedefimiz, 'Adriyatik’ten Çin Seddi’ne, kaynaşmış ve birleşmiş Türk Birliği'dir. Hedefimiz Turan’dır, hedefimiz Kızılelma’dır.”