BBP asgari ücret teklifini duyurdu

Ocak ayı yaklaştıkça, asgari ücret artışına ilişkin tahmini açıklamalar art arda gelmeye devam ediyor…

Alperen Ocakları tarafından Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi’nde oluşturulan aşevi ve sosyal tesisin açılışına katılan Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, asgari ücret artışına ilişkin açıklamalarda bulundu.

6 aylık enflasyonun üzerine refah payının koyularak asgari ücretin açıklanacağını belirten Destici, yüzde 40- yüzde 50 artış olabileceğini söyledi.

DHA’nın haberine göre; Destici açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

“Kasım ayı enflasyonu belli olduktan sonra tabii aralık ayı enflasyonu da görüldükten sonra tahmin ediyorum ki, son 6 aylık enflasyon rakamının üzerine yüzde 15-20 de refah payı koyularak asgari ücret açıklanacaktır. Ben bu artışın genel itibariyle yüzde 40 ile 50 arasında olmasının doğru olacağını ve böyle olacağını da tahmin ediyorum.”