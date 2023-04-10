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Dünya BBC'de, CNN'de bunları göremezsiniz! Mescid-i Aksa'daki zulmün en net görüntüsü
Dünya

BBC'de, CNN'de bunları göremezsiniz! Mescid-i Aksa'daki zulmün en net görüntüsü

Yeniakit Publisher
2023-04-10 14:04:00 - 2023-04-10 14:07:51

Her yıl Ramazan ayında Müslüman avına çıkan İsrailli teröristler, Mescid-i Aksa'da namaz kılan grubun arasına dalıp Müslümanları zorla uzaklaştırdı.

Terör devleti İsrail, her Ramazan ayında olduğu gibi, bu sene de Müslümanlara eziyet etmeye devam ediyor.

Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen terörist İsrailliler, namaz kılan gruba saldırdı.

Müslümanları zorla uzaklaştıran İsraillilerin görüntüleri büyük infiale neden oldu.

Sosyal medyada, "Bu görüntüleri BBC'de, CNN'de göremezsiniz" yorumları yapıldı.

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