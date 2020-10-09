BBC, yüzüne işgalci deyip rezil etti

İngiliz kanalı BBC’nin muhabiri John Fischer, kendisine röportaj veren Paşinyan’ı, “Dağlık Karabağ Ermenistan’a aittir” ifadelerini kullandığına pişman etti. BBC muhabiri Fischer, Ermenistan’ın Karabağ’da işgalci olduğunu belirterek, “BM kararlarına ve uluslararası hukuka göre Ermenistan, 25 yıldan fazladır Karabağ ve çevresini yasa dışı bir şekilde işgal ediyor” dedi. Paşinyan, yüzüne vurulan gerçekler karşısında köşeye sıkışarak yalan ifadelere başvurdu.



Fischer ayrıca Paşinyan’a “Dağlık Karabağ çevresindeki bölgeleri çatışmayı sona erdirmek için geri vermeye hazır mısınız?” sorusunu yöneltti.



Paşinyan, yine konuyu değiştirip Karabağ’da referandum fikrini ortaya attı.