  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya BBC World News'ün Çin'de yayın yapması yasaklandı
Medya

BBC World News'ün Çin'de yayın yapması yasaklandı

Çin'de İngiliz Yayın Kuruluşu (BBC) World News'ün yayın yapması yasaklandı.

Yeniakit Publisher
2021-02-11 21:40:00 -
BBC World News'ün Çin'de yayın yapması yasaklandı

Çin'de İngiliz Yayın Kuruluşu (BBC) World News'ün (Dünya Haberleri) yayın yapması yasaklandı.

Çin Küresel Televizyon Ağının (CGTN) haberine göre, Çin Ulusal Radyo ve Televizyon İdaresinden (NRTA) yapılan açıklamada, BBC World News'ün Çin hakkındaki haberlerinden bazılarının "doğruluk ve tarafsızlık ilkelerini" ihlal ettiği belirtildi.

Açıklamada, ülkede BBC World News'ün yayın yapmasının yasaklandığı bildirildi.

İngiliz medya denetim kuruluşu Ofcom, 4 Şubat'ta İngilizce yayın yapan CGTN’nin yayın lisansını iptal etmişti.

Çin Dışişleri Bakanlığı, İngiltere’nin CGTN yayın lisansını iptal etmesini "çifte standart" olarak değerlendirerek, İngiliz hükümetini "hatasını düzeltmeye" çağırmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bölgede kriz her an patlak verebilir! Rus uçakları peş peşe havalandı
Dünya

Bölgede kriz her an patlak verebilir! Rus uçakları peş peşe havalandı

Amerika Birleşik Devletleri'nin Kuzey Kutbu ve İskandinavya bölgelerinde tatbikat yapmasına sayılı günler kala Rus bombardıman uçakları peşe..
Yatırımcılar dikkat! Altın fiyatları için yeni tahmin
Ekonomi

Yatırımcılar dikkat! Altın fiyatları için yeni tahmin

Altın fiyatlarında son günlerde yaşanan düşüş sonrası uzmanlardan peş peşe açıklamalar geliyor. Uzmanlar, gram altında 200 günlük üssel orta..
Barış Terkoğlu'ndan skandal 'Boğaziçi' yazısı: 'Naziler 1930'da üniversitelere çökmüştü'
Gündem

Barış Terkoğlu'ndan skandal 'Boğaziçi' yazısı: 'Naziler 1930'da üniversitelere çökmüştü'

Paçavra Cumhuriyet'in yazarlarından Oda Tv Haber Müdürü Barış Terkoğlu, Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan olayları konu edindiği köşe yazısı..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay