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Gündem BBC ve Cumhuriyet iki yüzlülükte pişti oldu! AK Parti’ye ‘lebaleb’ HDP’ye ‘coşku’
Gündem

BBC ve Cumhuriyet iki yüzlülükte pişti oldu! AK Parti’ye ‘lebaleb’ HDP’ye ‘coşku’

AK Parti karşıtı medya, iktidar partisinin kongresini eleştirirken, HDP'nin koronavirüs tedbirlerini hiçe saydığı buluşmalarını "coşku" diye servis etti. Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, muhaliflerin ikiyüzlülüğüne sert tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-03-26 14:57:00 - 2021-03-26 14:58:36

AK Parti 7. Olağan Kongresi’nin ardından muhalif kanat, kendi yaptıkları buluşmaları, eylemleri, gösterileri unutarak iktidar partisine akılalmaz söylemler üzerinden saldırdı. Özellikle CHP zihniyeti, AK Parti’yi sosyal mesafeye uymadığı gerekçesiyle eleştirdi. Aynı kesim, özellikle HDP’nin Nevruz bahanesiyle sokağa inmesine ses çıkaramadı, ayrıca destekledi.

BBC, AK Parti’nin kongresinin kalabalık olduğu gerekçesiyle tepkilere neden olduğunu ileri sürdü ancak HDP’nin kutlamasını “coşku” olarak yayınladı. Aynı zamanda Cumhuriyet de AK Parti'nin kongresi için BBC ile yarışan bir habere imza attı.

Akit TV’de Murat Alan’ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, muhaliflerin ikiyüzlülüğü de konuşuldu.

Karahasanoğlu, BBC'nin HDP hakkındaki haberinin koronavirüs salgınının başında değil, vaka sayısının en yüksek olduğu dönemde yayınlandığını vurgulayarak, muhalif zihniyetin çelişkilerine sert tepki gösterdi.

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