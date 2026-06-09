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Dünya BBC, Trump’ın savaştan kaçan aciz tavrını açık etti! Tahran, sinsi planları bozmakta kararlı
Dünya

BBC, Trump’ın savaştan kaçan aciz tavrını açık etti! Tahran, sinsi planları bozmakta kararlı

Yeniakit Publisher
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BBC, Trump’ın savaştan kaçan aciz tavrını açık etti! Tahran, sinsi planları bozmakta kararlı

ABD’nin eli kanlı lideri Donald Trump'ın tüm ‘dur’ ihtarlarına rağmen siyonist terör şebekesinin Lübnan ve İran hattında gerçekleştirdiği barbarca saldırılar, sinsi bir bumerang gibi emperyalist ittifakı vurdu. BBC’nin sızdırdığı analize göre, askeri şantajlarla Tahran’a diz çöktürebileceğini sanan küresel zorba, risk iştahı düşük olan Washington’ın savaştan kaçan aciz tavrını açık eden İran’ın siber ve diplomatik satrançta elini güçlendirmesine engel olamadı.

Küresel zorba Donald Trump'ın "dur" ihtarına rağmen İsrail'in düzenlediği son misilleme saldırıları, askeri bir tırmanıştan ziyade İran'ın nükleer pazarlık masasında elini güçlendiren stratejik bir avantaja dönüşebilir.

BBC'de yer alan habere göre, Orta Doğu'da hafta sonu yaşanan karşılıklı askeri hamleler, bölgeyi büyük bir savaşın eşiğine getirmiş görünse de madalyonun diğer yüzünde diplomatik bir satranç oyunu yatıyor.

İran’ın İsrail’e yönelik füze saldırıları ve ardından İsrail’in Washington’ın temkinli olunması yönündeki uyarılarına rağmen gerçekleştirdiği misilleme, askeri bir zafer arayışından çok tarafların masadaki konumunu belirledi.

Sürecin sonunda ise analistler, Washington'ın doğrudan bir savaşa girmekten kaçınan tavrını sezen İran'ın, bu krizden müzakerelerde elini güçlendirerek çıktığı fikrinde birleşiyor.

ASKERİ HAMLELER MASADAKİ PAZARLIK PAYINI ARTIRDI

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İsrail'e yönelik askeri operasyonların ardından yaptığı açıklamada, sahadaki gücün doğrudan diplomasiyi beslediğini vurguladı.

"Diplomasi ve savunma, ulusal gücün iki kanadıdır; ne meydanı ne de müzakere masasını terk ettik" diyerek Tahran'ın stratejisini açıkça ortaya koydu.

İran, ABD'de yaklaşan seçimler öncesinde Donald Trump yönetiminin petrol fiyatlarını fırlatacak büyük bir bölgesel savaşı göze alamayacağını doğru analiz etti.

Risk iştahı düşük olan Washington karşısında askeri olarak geri adım atmayacağını gösteren Tahran, böylece nükleer anlaşma şartlarını kendi lehine esnetebilecek bir pozisyon yakaladı.

TAHRAN’IN MASADAKİ ÖNCELİKLERİ

ABD'nin liman ablukası ve ağır yaptırımları nedeniyle ekonomik olarak büyük bir baskı altında olan İran yönetiminin, güçlenen eliyle masaya getireceği iki kritik talebi bulunuyor.

Bunlardan ilki, yaptırımların bir an önce hafifletilmesi ve uluslararası bankalarda dondurulmuş olan on milyarlarca dolarlık petrol gelirine hızlı erişim sağlanması. İkincisi ise İsrail'in Lübnan'daki Hizbullah'a yönelik operasyonlarına sınır getirilmesi.

Tahran, Hizbullah'ı kendisine yönelik doğrudan İsrail saldırılarını engelleyen en büyük caydırıcı güç olarak görüyor ve onun zayıflamasını kendi ulusal güvenliğine doğrudan bir tehdit olarak kabul ediyor.

TRUMP TAVİZ VERMİYOR ANCAK SAVAŞ DA İSTEMİYOR

ABD Başkanı Donald Trump ise her ne kadar İran ile "çok iyi bir anlaşmaya" oldukça yakın olduklarını ve Hürmüz Boğazı'nın kısa sürede açılacağını iddia etse de Tahran'ın talep ettiği peşin tavizlere sıcak bakmıyor. Trump, bir röportajında anlaşmanın bir parçası olarak İran'ın dondurulan varlıklarını önden serbest bırakıp bırakmayacağı sorusuna kesin bir dille "Hayır" yanıtını verdi.

Trump'ın bu tutumu müzakerelerin uzamasına neden olurken, İran'ın son askeri gerilimle elde ettiği diplomatik avantajı masada ne kadar nakde ve stratejik kazanca dönüştürebileceği, Orta Doğu'da kalıcı bir barışın mı yoksa yeni bir çatışma dalgasının mı geleceğini belirleyecek.

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Yorumlar

Şeyh Şamil

Bu kefere surüsüne direndiğiniz ilk noktada her noktada hep kaçarlar. H8ç bir savaşı kazanamazlar. Kazandıkları korku ve sindirme üzerinedir. Viyetnamdan Kamboçyaya, Kübadan Iraka Suriyeye Afganistana Somalyaya hiç bor savaşı kazanamadılar. Ama hegomanyalari korkuları bunların hakimiyetini devam ettirdi. Atağa kalk ve diren adam gibi cihad et. Bunların gelmedi biti, bitti.
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