  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Dünya BBC, Trump Belgeseli için özür diledi
Dünya

BBC, Trump Belgeseli için özür diledi

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
BBC, Trump Belgeseli için özür diledi

BBC, Donald Trump’ın konuşmasının montajlandığı belgesel nedeniyle özür diledi ancak Trump cephesinin istediği 1 milyar dolarlık tazminatı ödemeyeceğini açıkladı. Skandalın ardından BBC yöneticileri istifa etmişti.

İngiliz kamu yayıncısı BBC, ABD Başkanı Donald Trump'la ilgili geçen yıl yayınlanan belgeselde, Trump'ın konuşmasında montaj yapıldığı için özür diledi, ancak Trump'ın tazminat talebini kabul etmeyeceğini bildirdi.

BBC Sözcüsü, Trump'ın hukuk ekibinin, BBC'ye 1 milyar dolarlık dava açma tehdidinde bulunduğu bir mektup gönderdiğinin gündeme gelmesinin ardından yazılı açıklama yaptı.

Sözcü, kurumun avukatlarının, pazar günü alınan mektuba yanıt olarak Başkan Trump'ın hukuk ekibine bir mektup yazdıklarını belirtti.

BBC Sözcüsü, Panorama programında 28 Ekim 2024'te gösterilen "Trump: İkinci bir şans?" başlıklı belgeseli hiçbir BBC platformunda yeniden yayınlamayı planlamadıklarını belirtti.

Sözcü, belgeselin düzenlenme şeklinden dolayı içtenlikle üzüntü duyduklarını, ancak iftira davası açılması için bir dayanak olduğu görüşüne kesinlikle katılmadıklarını bildirdi.

Ayrıca Sözcü, BBC Yönetim Kurulu Başkanı Samir Shah'ın Beyaz Saray'a ayrı bir mektup gönderdiğini aktardı.

Sözcü, bu mektupta, Shah'ın, kendisi ve kurumunun programda yer alan 6 Ocak 2021 tarihli konuşmasının düzenlenmesinden dolayı üzgün olduklarını Trump'a açıkça belirttiğini kaydetti.

Trump'ın farklı konuşmalardaki ifadeleri aynı konuşma gibi montajlanmıştı

BBC News'te yayımlanan Panorama programında 28 Ekim 2024'te gösterilen "Trump: İkinci bir şans?" başlıklı belgeselde, Trump'ın 2021'deki Kongre baskını öncesi yaptığı iki farklı konuşma yer almıştı.

ABD Başkanlık seçiminden bir hafta önce yayımlanan belgeselde, BBC'nin bu iki farklı konuşmayı birleştirerek tek bir konuşma gibi yayımladığı görülmüş ve montaj neticesinde Trump'ın destekçilerine "Kongre'ye yürüyün ve savaşın" mesajı verdiği algısı oluşmuştu.

Gerçek konuşmadaki barışçıl şekilde protesto yapma ifadeleri ise BBC belgeselindeki birleştirilmiş konuşmadan çıkarılmıştı.

Olay, bu konuda BBC Yönetim Kuruluna sunulan 19 sayfalık bir raporla gün yüzüne çıkmıştı. Montajın ortaya çıkmasının ardından BBC Genel Müdürü Tim Davie ile Haber Dairesi Üst Yöneticisi Deborah Turness istifa etmişti.

ABD medyası, Trump'ın avukatlarının BBC'ye 1 milyar dolarlık tazminat davası açma hazırlığında olduğunu bildirmişti.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, BBC'de ABD Başkanı Trump belgeselinde yapılan montaj skandalına ilişkin, "Yanlışların yapıldığı yerde herkesin kendi evinin önünü süpürmesi gerekir. BBC, hesap verilebilirlik konusunda en üst standartları uygulamalı, hataları hızlıca düzeltmeli." demişti.

Trump, mağdurlardan biriyle 'saatler geçirmiş: Epstein'e ait e-postalar gündeme damga vurdu
Trump, mağdurlardan biriyle 'saatler geçirmiş: Epstein'e ait e-postalar gündeme damga vurdu

Dünya

Trump, mağdurlardan biriyle 'saatler geçirmiş: Epstein'e ait e-postalar gündeme damga vurdu

Venezuela topraklarına saldırı iddiası! ABD'de gündemi sarsan çıkış
Venezuela topraklarına saldırı iddiası! ABD'de gündemi sarsan çıkış

Dünya

Venezuela topraklarına saldırı iddiası! ABD'de gündemi sarsan çıkış

Trump'ın başı Mossad ajanı Epstein'le dertte!
Trump'ın başı Mossad ajanı Epstein'le dertte!

Gündem

Trump'ın başı Mossad ajanı Epstein'le dertte!

AB istihbarat birimi kuruyor: Trump - ABD faktörü iddia edildi!
AB istihbarat birimi kuruyor: Trump - ABD faktörü iddia edildi!

Dünya

AB istihbarat birimi kuruyor: Trump - ABD faktörü iddia edildi!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İran’ı vurdu Türkiye için de tehlike sinyali veriyor: Tahran’ı boşaltabiliriz
Gündem

İran’ı vurdu Türkiye için de tehlike sinyali veriyor: Tahran’ı boşaltabiliriz

İran, başkent Tahran başta olmak üzere milyonlarca insanın yaşadığı büyük şehirleri etkileyen ciddi bir kuraklık kriziyle mücadele ediyor. ..
Türkiye yeni güne İstanbul'dan gelen acı haberle başladı
Gündem

Türkiye yeni güne İstanbul'dan gelen acı haberle başladı

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde kontrolden çıkan bir aracın karşı şeride geçmesi sonucu meydana gelen katliam gibi kazada anne ve oğlu vefa..
DMM’den flaş açıklama! Türkiye Hindistan’daki terör iftirasını reddetti
Gündem

DMM’den flaş açıklama! Türkiye Hindistan’daki terör iftirasını reddetti

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Hindistan’daki terör eylemiyle ilgili olarak Türkiye’nin bağla..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23