BBC kendi ülkesinde bile kazananı kaybedenle yer değiştirdi

yeniakit.com.tr Türkiye’ye yaptığı hakikatleri ters yüz eden operasyonel yayınlarıyla mahud olan ve tepki aldığında da bunu Türk halkının komplo teorisi inançlarına bağlayıp milleti dahi aleni hedef alan BBC’nin, kendi ülkesinde bile sonuçlara takla attırdığı görüldü.

Kazanana kaybeden muamelesi

İngiltere’de Avrupa Parlamentosu için yapılan son seçimde Nigel Farage liderliğindeki The Brexit Party’nin açık ara ve net zaferine rağmen, BBC bunu önemsiz gibi lanse etti ve kendi vatandaşı izleyicilerinin dahi tepkisini çekti.

Daha evvel de Brexit müdafiilerine karşı Kalma taraftarlarına destek ve ağırlık veren yayınlar yapmasıyla bilinen BBC, son yayınlarında da bunu tekrar etti. Birçok izleyici BBC’yi, galip gelen Farage yerine kuvvetli bir performans gösterdikleri kabul edilen ikinci ve dördüncü partiler olan Liberal Demokratlar ve Yeşiller’e odaklanmaktan sorumlu tuttu.

Diğer yandan yayında, karşısında duracak birisinin davet edilmediği programda rakip siyasetçinin, Brexit Partisi’nin seçim kampanyasına Rusya’nın maddi destek sağladığı iddialarıyla “karalama” yaparak hücum etmesinin müsaade görmesi de BBC’ye tepki yükseltti.

Daha da ileri gidilen yayında, seçimin asıl galibinin Kalma taraftarları olduğu söylenince tepkiler iyice yükseldi. İngiltere’nin en meşhur bir gazetecisi olan Piers Morgan da bilahare bu tarz bir yorumla alay etti.

Yanlı yayınları kendi vatandaşını bile çileden çıkarırken.. Türkiye için ne yapar?..

Diğer yandan ülkenin önde gelen gazetesi Daily Mail de, seçimi kazanan Nigel Farage olmasına rağmen ona BBC yayınlarında çok az yer verilmesini tenkit etti. Haberde birçok İngiliz twitter kullanıcısının BBC’ye tepkilerine de yer verildi. Bunlarda genel olarak, “BBC’nin yayını utanç verici, Brexit Party’nin başarısını umursamıyorlar” mealinde tepkiler müşahede edildi.

BBC’nin kendi ülkesinde kendi vatandaşını bile çileden çıkaran yanlı ve operasyonel yayınlarına şahid olunduğunda, Türkiye için ne demeye yayın yaptığı ve bunun manasının çok daha anlaşılır kılındığı düşünülüyor.