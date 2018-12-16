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BBC Fransa'daki olayları Ruslara yıkmaya çalışıyor

BBC kanalı, çalışanlarına Fransa'da süren sarı yelekliler protestolarında Rusya'nın rol oynadığına dair kanıtlar bulmasını istedi. BBC gazeteciler, konuyla alakalı ipucu aramaya başladı.

16 Aralık 2018 Pazar 19:10
BBC Fransa'daki olayları Ruslara yıkmaya çalışıyor

Sputnik'in ele geçirdiği BBC'nin iç yazışmasında, bir muhabir, kanalın Paris'teki protestolarda Rusya'nın rol oynadığı iddialarına dair kanıt arayışı içinde olduğunu söylüyor. Buna göre BBC, gazetecilerinden Moskova'yı işaret eden ipucu aramalarını talep ediyor.

BBC'nin bir iç yazışmasını ele geçiren Sputnik, kanalın bir gazetecisinin, Fransa'nın başkenti Paris'te sahaya inerek Sarı Yelekler protestolarını takip eden bir muhabire gönderdiği mesajı aktardı.

'Hiç Rus yok'

Masa başındaki gazetecinin Paris'teki protestolarla Rusya'nın bir ilgisi olup olmadığının bulunması talebi karşısında, sahadaki kadın muhabir, protestolarda hiç Rus görmediği yanıtını veriyor.

'Kievski yiyor olmasınlar'

Bu yanıtla tatmin olmayan gazeteci, "Ama belki de bazı Rus işletmeleri bu protestoları kendi çıkarlarına çeviriyorlardır (gülümseme emojisi)" diyerek Türkiye'de 'Kievski' diye bilinen Rusların tavuk köftesine atıf yapıyor:

"Belki protestocular toplu halde kotlet yiyordur (gülümseme emojisi)?"

'Sadece kahkaha'

Sahadaki muhabir, buna sadece gülerek yanıt veriyor.

'BBC kan peşinde'

Bunun üzerine BBC'nin Fransa'dan sorumlu gazetecisi, 'kanal kan peşinde olduğu için olayı çok çeşitli açılardan araştırmaya çalıştığı' açıklamasını getiriyor.

SGDSN araştırıyor

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, 9 Aralık'ta yaptığı açıklamada, Fransa Ulusal Savunma ve Güvenlik Genel Sekreterliği'nin (SGDSN), Rusya'nın protestolarda rol oynadığına dair medyada çıkan haberleri araştırdığını duyurmuştu.

İlk The Times ortaya attı

Öncesinde İngiliz gazetesi The Times, Rusya bağlantılı yüzlerce Twitter hesabının yaralı protestocuların fotoğraflarını paylaşarak ve eylemlerle ilgili paylaşımları retweet ederek Sarı Yelekler'i körüklediği iddiasını ortaya atmıştı.

Kremlin: Karalama kampanyası

Bunun üzerine 'Moskova'nın Sarı Yelekler protestolarını Fransa'nın içişi olarak değerlendirdiğine' dair açıklama yapan Kremlin, iddiaları iftira ve karalama kampanyası olarak nitelemişti.

Moskova'a AGİT'e başvuracak

Sputnik'in BBC'nin içyazışmasını yayımlamasının ardından Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İngiliz basınının Fransa’daki Sarı Yelekliler protestolarında sözde ‘Rus izi’ ile ilgili 'yalan haberler' yayması hakkında Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'na başvuracaklarını söyledi.

Moskova'nın bu tür 'yalan haberlerle' ilgili uluslararası kurumlara başvuruda bulunacağını belirten Zaharova, "Bu konuyu uluslararası kurumlara soracağız. Hemen yarın AGİT’e konuyla ilgili mektup yazacağız ve bu kesinlikle kabul edilemez duruma dikkat çekeceğiz” dedi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 16 Aralık 2018 Pazar 19:10
  1. Rusya
  2. Fransa
  3. BBC

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