BBC 6'lı masaya yön veriyor! Kılıçdaroğlu'na destek Akşener'e uyarı: O iki ismi masaya getiremez!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve yükselen Türkiye'yi her fırsatta hedef alan İngiltere merkezli yayın kuruluşu BBC, 6'lı masada yaşanan kavga ve çekişmeleri yumuşatarak dağılmanın önüne geçebilecek haberlere imza atıyor. BBC bu kez, adayın belirlenme sürecinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener başta olmak üzere Kılıçdaroğlu'nu desteklemeyen isimlere uyarı gibi bir haber yayımladı. İsimsiz söyleşilere yer veren BBC Akşener'in tuttuğu 2 CHP'li başkanı artık masaya getiremeyeceğini belirtti.

Türkiye'deki seçimlerle yakından ilgilenen İngiliz medyası, muhalefetin kurduğu 6'lı masa için özel çaba sarf ediyor. Kritik dönemeçlerde mesaj niteliğinde haberlere imza atan BBC henüz belirlenemeyen ancak Şubat ayı içerisinde netleşmesi beklenen cumhurbaşkanı adayı konusunda uyarı gibi bir yazı yayımladı. Yurt dışına ziyaretler gerçekleştiren ve bu ziyaretlerinde kimi zaman basına izini kaybettiren Kılıçdaroğlu'na son dönemeçte bir kez daha omuz veren İngiliz basını adeta kendi sütunlarında Akşener'i ikna odasına aldı.

BBC'nin 6'lı masa çabası

İYİ Parti'den Kılıçdaroğlu'nun "Benimle misiniz?" çıkışı sonrasında "Noter değiliz" cevabı gelmiş 6'lı masada soğuk rüzgarlar esmişti. Bunun üzerine devreye giren İngiliz basını bunun bir kavgaya dönüşmemesi gerektiğini ve rehavete kapılmanın doğru olmayacağını belirten bir dosya yayımladı. Hemen sonrasında BBC yine masada çıkan kavgalarda farklı bir pencere sunarak 6'lı masaya 'uslu durma' mesajı verirken seçmene de bu yapının etrafında kalması gerektiği iması içeren metinlere imza attı.

İngiliz medyasından Kılıçdaroğlu'na destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim tarihini duyurmasının ardından toplanan ancak yine aday belirleyemeyen 6'lı masada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun imdadına yine BBC yetişti.

İngiltere'nin önemli yayıncısı 6'lı masanın adayının 13 Şubat'ta kamuoyu ile paylaşılacağını belirtti ve ittifak içerisinde yer alan ancak başta İYİ Parti olmak üzere Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak bakmayanlara mesaj niteliğinde ifadelere yer verdi.

Akşener'e uyarı gibi mesaj: Yavaş ve İmamoğlu'nu getirmesi beklenmiyor

BBC önce ortak ve tek aday vurgusu yaparak "Altılı Masa kulislerinde, liderlerin "ortak aday çıkarma" konusunda uzlaştığı ve "sürpriz" bir isim değil, kamuoyunun bildiği, tanıdığı ve konuştuğu isimlerden biri olacağı ifade ediliyor" şeklinde bir ön mesaj yayınlarken hemen peşinden de Kılıçdaroğlu'nun kazanacağına inanmayan Meral Akşener'e sözde isimsiz bir CHP'linin ağzından göndermede bulundu.

İşte haberde dikkat çeken o bölüm:

CHP'de İYİ Parti kanadından son anda bir sürpriz gelmezse, 13 Şubat'ta Kılıçdaroğlu'nun masadan aday olarak çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor. CHP kurmayları, Yavaş ve İmamoğlu'nun Kemal Kılıçdaroğlu'na desteklerini ifade ettiğine dikkat çekerek, bu aşamadan sonra İYİ Parti'nin masaya bu iki ismi getirmesini beklemediklerini ifade ediyorlar.