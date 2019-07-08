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BB Erzurumspor’da sezon öncesi kamp çalışmaları hız kazandı

Yeni sezonda Spor Toto 1.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 20:09
BB Erzurumspor’da sezon öncesi kamp çalışmaları hız kazandı

Yeni sezonda Spor Toto 1. Lig’de mücadele edecek BB Erzurumspor sezon öncesi kamp çalışmalarını kulüp tesislerinde sürdürüyor.


Spor Toto 1. Lig ekiplerinden BB Erzurumspor günün ikinci antrenmanını kulüp tesislerinde yaptı. Teknik Direktör Muzaffer Bilazer yönetiminde yaklaşık 2 saat süren antrenman, koşu ve ısınma çalışmalarının ardından dayanıklılık çalışmaları ile devam etti.


Antrenmanda gazetecilere açıklamalarda bulunan başarılı orta saha oyuncusu İbrahim Akdağ, yeni sezona tam anlamıyla konsantre olduklarını ifade ederek, “Yeni bir sezona başladık. Kamp güzel ilerliyor umarım hayırlı olur herkes için. Herkes kampa tam anlamıyla konsantre. Yeni hocamızla ilk günden itibaren güzel şeyler yaşıyoruz. Geçmişi unutmamız lazım bu yıl yapılan hataları biz düzelteceğiz. Bizi düşürenlerin bizi tekrar çıkarmasını beklemiyoruz. Biz düşerdik biz çıkaracağız. Geçmişi unutup yeni bir sayfa açmalıyız” dedi.


Kendisini transfer etmek isteyen birçok kulübün bulunduğunu ama başkan Hüseyin Üneş ile görüştükten sonra takımda kalmaya karar verdiğini belirten Akdağ, “Başkan beni odasına çağırdı. Normal şartlarda çok fazla talip vardı. Başkanın yanına talipler hakkında görüşmeye gittim. Başkan gerçekten bu şehrin adamı. Ben başkan olsam iyi para eden oyuncuları satar çok fazla oyuncu alırdım. Ama o bizi takımda tutmak istiyor. Gitmek istememin ailevi boyutu vardı. Ama o sorunları da çözdük. Ben başkanın tutumu sonrası bu takımda kalmaya karar veren ilk kişilerden oldum. Kariyer anlamında enteresan teklifler aldım ama burada kalacağım. Bazıları buna hata diye bilir ama ben öyle düşünmüyorum” şeklinde konuştu.


Ayrıca BB Erzurumspor’da yeni transfer Mickael Pote ülkesi Benin ile Afrika Kupasında olduğu için antrenmana katılmadı.

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 20:09
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