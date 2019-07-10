BB Erzurumspor Osman Çelik’i transfer etti
BB Erzurumspor son olarak Antalyaspor’da forma giyen orta saha oyuncusu Osman Çelik’i kadrosuna kattı.10 Temmuz 2019 Çarşamba 19:15
BB Erzurumspor son olarak Antalyaspor’da forma giyen orta saha oyuncusu Osman Çelik’i kadrosuna kattı.
Süper Toto 1. Lig’de mücadele edecek olan mavi-beyazlı ekip transferde hızlandı. Son olarak Antalyaspor’da forma giyen 27 yaşında ki ön libero Osman Çelik’i transfer etti.
Transferi sosyal medya hesabından duyuran BB Erzurumspor şu ifadelere yer verdi:
“Osman Çelik BB Erzurumspor’umuzda. Camiamıza hayırlı olsun.”
Çelik, geçtiğimiz sezon Antalyaspor’da 7 maçta forma giyerken takımı adına gol ve asist katkısı yapamadı.
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