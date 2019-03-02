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BB Erzurumspor ile Galatasaray 2. randevuda

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 24.

02 Mart 2019 Cumartesi 09:48
BB Erzurumspor ile Galatasaray 2. randevuda

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında oynayacağı BB Erzurumspor ile ligde ikinci kez karşı karşıya gelecek. Bugüne kadar oynanan tek maçı sarı-kırmızılılar kazandı.


Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Galatasaray, yarın saat 19.00’da deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynayacak. Ligde geride kalan 23 haftada sarı-kırmızılılar 13 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 6 beraberlik sonucunda topladığı 45 puanla ikinci sırada bulunuyor. Mavi-beyazlılar ise 4 galibiyet, 10 mağlubiyet ve 9 beraberlikle aldığı 21 puanla 17. sırada yer alıyor.



İkinci randevu


BB Erzurumspor ile Galatasaray bugüne kadar 1 resmi maçta karşılaştı. Yarın oynanacak mücadele ile iki takım ikinci kez birbirlerine rakip olacak. Ligin ilk yarısında Türk Telekom Stadyumu’ndaki mücadeleden sarı-kırmızılılar 1-0 galip ayrılmıştı.



Ligde son 9 maçta 3 puan vermedi


Süper Lig’de son olarak dış sahada Beşiktaş’a mağlup olan Galatasaray, bu müsabakadan sonra rakiplerine 3 puan vermedi. Ligde 8 maçtır yenilmeyen sarı-kırmızılılar, 6 kez galip gelirken, 3 kez de berabere kaldı. Bu süreçte Aslan, Sivasspor, Ankaragücü, Göztepe, Trabzonspor, Kasımpaşa ve Akhisarspor mağlup etti, Çaykur Rizespor, M. Başakşehir ve Alanyaspor ile berabere kaldı.



Ligin en golcü takımı Galatasaray


Galatasaray, ligde geride kalan 23 haftada attığı 46 golle bu alanda zirvede yer alıyor. Sarı-kırmızılılarda Nijeryalı Henry Onyekuru attığı 9 golle takıma en çok katkı yapan futbolcu. Devre arasında takıma katılan Mbaye Diagne ise ligde 21 golle krallık yarışında ilk sırada bulunuyor. Başarılı forvet, sarı-kırmızılı forma ile 1 kez rakip fileleri havalandırdı.



Mariano cezalı


Galatasaray’da Brezilyalı futbolcu Mariano, BB Erzurumspor maçında cezalı durumda. Mariano, geçtiğimiz hafta Akhisarspor karşısında sarı kart görerek cezalı duruma düşmüştü. Sarı-kırmızılılarda ayrıca Martin Linnes, Fernando ve Mbaye Diagne’nin sakatlıkları bulunuyor.



Terim: 2 - Özdilek: 0


İki takımın teknik direktörleri ligde bugüne kadar 4 kez karşılaştı. Söz konusu maçlarda Fatih Terim Galatasaray’ı, Mehmet Özdilek de Antalyaspor’u çalıştırıyordu. Geride kalan 4 müsabakada 2 kez Terim’in öğrencileri galip gelirken, 2 mücadelede berabere sona erdi.



Düdük Cüneyt Çakır’da


Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Galatasaray arasında oynanacak mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır’ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Maçın dördüncü hakem olarak Özgüç Türkalp görev alacak. İstanbul bölgesi hakemi olan Çakır, daha önce 48 kez sarı-kırmızılıların oynadığı resmi maçlarda görev aldı. Çakır’ın yönettiği müsabakalarda Galatasaray 24 galibiyet elde ederken, 13 kez sahadan mağlup ayrıldı.

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 09:48
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