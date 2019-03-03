BB Erzurumspor-Galatasaray maçının VAR’ı Mete Kalkavan

Süper Lig’in 24. haftasında Galatasaray’ın deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynayacağı maçın VAR’ı Mete Kalkavan oldu.

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Galatasaray, bu akşam deplasmanda BB Erzurumspor ile karşılaşacak. Cüneyt Çakır’ın düdük çalacağı mücadelede Bahattin Duran ve Tarık Ongun da yardımcı hakem olarak görev yapacak.

Erzurum Kazım Karabekir Stadı’nda oynanacak ve saat 19.00’da başlayacak bu zorlu mücadelenin Video Yardımcı Hakem’i de Mete Kalkavan oldu. Kalkavan’a AVAR olarak ise Arda Kardeşler eşlik edecek.