BB Erzurumspor Başakşehir maçı ne oldu? Erzurumspor-Başakşehir maç sonucu
BB Erzurumspor Başakşehir maçı kaç kaç bitti? Süper Lig’de küme düşme konusunda kritik maçlardan biri de Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Medipol Başakşehir maçı. Peki BB Erzurumspor Başakşehir maçı ne oldu? İşte Erzurumspor-Başakşehir maç sonucu.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la Medipol Başakşehir, perşembe günü saat 16:00'da başladı. Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan maçı Fırat Aydınus yönetti. Süper ligin 38. haftasında BB Erzurumspor sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşıyor. Küme düşme hattını yakından ilgilendiren BB Erzurumspor Başakşehir maçı gülen tarafı Başakşehir oldu. BB Erzurumspor 1- 2 Başakşehir maçı sonucuna göre BB Erzurumspor puan durumu merak ediliyor.
BB Erzurumspor puan durumu
BB Erzurumspor puanı kaç? Süper Lig puan durumuna göre, BB Erzurumspor’un 37 puanı var. BB Erzurumspor bu puanla 19. sırada yer alıyor.
Başakşehir puanı kaç?
Süper Lig’de Başakşehir puan durumu da sorgulanıyor. 40 puana sahip Başakşehir listede 15. sırada yer alıyor.