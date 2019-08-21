0553 313 94 23

Bazı vakıf üniversitelerine sağlık turizmi yetki belgesi verildiği iddiası

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca:- "Şahsıma ve Bakanlığıma yönelik son dönemde başlatılan sistemli kampanyanın parçası olan bu haber de öncekiler gibi tamamen anlamsız, tutarsız, akıl dışı ve maksatlıdır"

21 Ağustos 2019 Çarşamba 16:49
Bazı vakıf üniversitelerine sağlık turizmi yetki belgesi verildiği iddiası

ANKARA (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aralarında Medipol Üniversitesinin de olduğu 21 vakıf üniversitesine sağlık turizmi yetki belgesi verildiği iddialarına ilişkin, "Şahsıma ve Bakanlığıma yönelik son dönemde başlatılan sistemli kampanyanın parçası olan bu haber de öncekiler gibi tamamen anlamsız, tutarsız, akıl dışı ve maksatlıdır." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığından, Kurban Bayramı öncesinde bir gazetede "Sağlık Bakanı Koca'dan kendi üniversitesine yetki" başlığıyla yer alan habere ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Koca, şunları kaydetti:

"Şahsıma ve Bakanlığıma yönelik son dönemde başlatılan sistemli kampanyanın parçası olan bu haber de öncekiler gibi tamamen anlamsız, tutarsız, akıl dışı ve maksatlıdır. Öncelikle şunu altını çizerek ifade etmek isterim ki, tezviratla mücadele etmek zor da olsa memleket için hayırlı işlere imza atmaktan vazgeçmeyecek, hedeflerimizden dönmeyeceğiz. Aslı astarı olmayan söylentilerden ve hesaplı iftiralardan sözde haber üretenler, hem en temel basın ilkelerini hiçe saymakta hem de bilerek ya da bilmeyerek belirli odakların çıkarlarına alet olmaktadırlar."

- "İftiraya başvuranlar vefasızlık etmektedir"

Haberde yer alan iddialarını, "Söz konusu Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Hakkında Yönetmelik benim bakanlığımdan çok 13 Temmuz 2017 tarihli ve 30123 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir." şeklinde değerlendiren Fahrettin Koca, şu bilgileri verdi:

"Bu kapsamda yönetmelikte zikredilen asgari hizmet sunum standartlarını haiz 70 aracı kuruluş, 105 kamu sağlık tesisi, 23 kamu üniversite hastanesi, 21 vakıf üniversite hastanesi, 560 özel sağlık tesisi olmak üzere toplam 779 kuruluş 'Sağlık Turizmi Yetki Belgesi' almaya hak kazanmıştır. Bakanlığımdan önce, 11/05/2018 tarihinde bu belgeyi alan 779 kuruluştan bir tanesi de Medipol Mega Hastanesidir. Sağlık turizminin geliştirilmesi yönünde atacağımız her adımda standartlara uyan her kurumun bu belgeyi alma hakkı vardır. Bu belge, aracı kurumlarımızın ve sağlık kuruluşlarımızın standartlarını yükseltmek yönünde motive edici bir amaç taşımaktadır, kurum ve kuruluşlara herhangi bir maddi teşvik ya da menfaat sağlamamaktadır.

Ülkemiz sağlık turizmi konusunda bir ivme yakalamıştır ve bu ivmeyi daha büyük hedeflere ulaştırma yönünde çaba ve destekleri fazlasıyla hak etmektedir. Biz de tüm gücümüzle bunu yapıyoruz ve engel tanımadan bu çabalarımızı sürdüreceğiz. Son olarak belirtmek isterim ki, ülkemizin yararına olan işleri engelleme gayretiyle tereddüt etmeksizin yalana ve iftiraya başvuranlar, en hafif tabirle üstüne bastıkları toprağa vefasızlık etmektedirler."




Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 16:49
  1. Medipol Üniversitesi
  2. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
  3. Sağlık Bakanlığı
  4. sağlık turizmi
  5. tezvirat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erdem Özgenç Fatih Karagümrük’te
    1. Erdem Özgenç Fatih Karagümrük’te
    2. Tunceli’de 3.9’luk deprem
    3. Kaçan kurbanlığı 9 gün sonra buldular
    4. Efeler turp gibi
    5. 7. Boğaziçi Film Festivali, First Cut..
    6. BM'den İdlib'e insani yardım
    7. Metin Feyzioğlu: Kavga mı edelim
    8. Amatör Spor Kulüpleri’nin 2019-2020..
    9. "Yanlışlıkla" iki günlüğüne "ünlü" oldu
    10. TDP ekipleri 24 bin 863 kişiye ulaştı
    11. KYK yurdunda kalan öğrenci ücretli..
    12. Pompeo açıkça duyurdu: O tarihten..
    13. Göztepe yöneticileri yangın bölgesinde
    14. Tunceli'de 3,9 büyüklüğünde deprem
    15. Uzmanından korkutan uyarı: İstanbul..
    16. Bir anlık dikkatsizlik kazaya neden..
    17. AK Parti Tunceli’de, 18’inci yaşını..
    18. ASKON’un hedefi daha fazla yatırım ve..
    19. Kapalıçarşı'da altın
    20. (Özel) Terörist ilan edildi, kahraman..
    21. Takasbank, VİOP'ta yükümlülük..
    22. Bucak Belediyesinden 110 kw gücünde..
    23. Soma'da işçilerin "tazminat" eylemi
    24. Solhan’da mahalleler arası futbol..
    25. Döviz kurları
    26. Kayıp kedilerini komşu evinde buldular
    27. Somalı öğrenci bursluluk sınavında..
    28. Arınç o isimleri örnek gösterdi!..
    29. MHP lideri Bahçeli, "Güney..
    30. Bahçeli, "Kanunların açıkça suç..
    Rusya: Türkiye'yi bilgilendirdik, vuracağız
    Rusya: Türkiye'yi bilgilendirdik, vuracağız
    Davutoğlu'nun yanındaki isimden dikkat çeken çıkış: Bu isimler AK Parti'nin direğidir
    Davutoğlu'nun yanındaki isimden dikkat çeken çıkış: Bu isimler AK Parti'nin direğidir
    Melih Gökçek’ten İmamoğlu’na sert tepki! ‘Basit adam! Senin kalibreni alır büker…’
    Melih Gökçek’ten İmamoğlu’na sert tepki! ‘Basit adam! Senin kalibreni alır büker…’
    TSK üssü tehlikede! Katil Esed’in ordusu kente girdi
    TSK üssü tehlikede! Katil Esed’in ordusu kente girdi
    Kötü sürprizle karşılaşabilirsiniz! Bunu yapanların emekliliği erteleniyor
    Kötü sürprizle karşılaşabilirsiniz! Bunu yapanların emekliliği erteleniyor

    Günün Karikatürü

    21 Ağustos 2019
    "Yüzde yüz" dedi, büyük Marmara depremi için tarih verdi!..
    "Yüzde yüz" dedi, büyük Marmara depremi için tarih verdi!..
    Yerine kayyım atanan Ahmet Türk sahiplerinin yanına koştu!
    Yerine kayyım atanan Ahmet Türk sahiplerinin yanına koştu!