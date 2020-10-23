Bazı üniversitelerin bünyesinde yeni fakülte ve enstitüler kuruldu
Bazı yükseköğretim kurumlarına bağlı fakülte ve enstitü kurulması ve kapatılmasıyla adlarının değiştirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan karara göre, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'ne bağlı Spor Bilimleri Fakültesi, Balıkesir Üniversitesi'ne bağlı Hukuk Fakültesi, Kayseri Üniversitesi'ne bağlı Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hitit Üniversitesi ve İstanbul Gedik Üniversitesinde lisansüstü eğitim enstitüleri kuruldu.
Hitit Üniversitesi'ne bağlı Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü ile İstanbul Gedik Üniversitesi'ne bağlı Sosyal Bilimler Enstitüsü Fen ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nün kapatılmasına karar verildi.
Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Mühendislik Fakültesi'nin adı Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi olarak değiştirildi.