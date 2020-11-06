Bazı sokaklarında Türkçe isim taşıyan ülkeden onay! Sıvılaştırılmış doğal gaz gemisi Türkiye’ye ulaştı
Onaylanarak Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan sıvılaştırılmış doğal gaz LNG gemisi Türkiye'ye ulaştı.
Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Lalla Fatma N'Soumer" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisi Türkiye'ye ulaştı.
Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgiye göre, 31 Ekim'de Cezayir'den ayrılan LNG gemisi bu sabah Türkiye'ye giriş yaptı.
Toplam 144 bin 888 metreküp kapasiteli gemi, saat 07.00'de Aliağa LNG Terminali'ne yanaştı.
Bahamalar bayraklı gemi, 2004'te inşa edilmişti.
Cezayir'in sokakları
Fransızlardan bağımsızlığını ilan eden Cezayir’in şehir içinde bazı sokaklarına Türkçe isimlerde verilmişti.
Bazılarına örnek olarak Dely Brahım (Deli İbrahim), Bır Mourad Rais (Bir Murat Reis) verilebilir.