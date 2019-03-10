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'Bazı oyuncularımız Fenerbahçe'nin ağırlığını kaldıramıyor'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Medipol Başakşehir'e yenildikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

10 Mart 2019 Pazar 00:25
'Bazı oyuncularımız Fenerbahçe'nin ağırlığını kaldıramıyor'

Karşılaşmayı değerlendiren Ersun Yanal, "İlk yarının 20 dakikası %70'le oynadık, biz yine hakimdik hem pozisyon hem kontrol olarak. Sonrasındaki 25 dakikada kötüydük. 2. yarıya değişiklikle başlayıp kontrolü elimize aldık. Girdiğimiz pozisyonlar var, bunu yapamazsanız rakip sizi cezalandırır. "Girilen pozisyonları da değerlendirebilsek hak ettiğimiz bir sonuç olduğunu düşünmüyorum. Futbol birlikte oynanan bir oyun. Nasıl golü kaçırıyorsan ve yiyorsan, nasıl atıyorsan takım olarak değerlendirmek lazım." dedi.

"Fenerbahçe zorlu bir dönemden geçiyor"

Sarı-lacivertli takımla ilgili sözlerin edevam eden Ersun Yanal, "Fenerbahçe zorlu bir dönem geçiriyor. Bunu hepimiz biliyoruz. Takım kurgusundaki birtakım oyuncuları kullanamamanın ve formda oyunculardan uzak kalanların bizi etkilediğini düşünüyorum. Şu an oyunumuzun sonucunu alamadığımızı ama böyle oynamaya devam edersek alabileceğimizi düşünüyorum. İyi oynanan zamanın ikinci yarıda uzun olması heyecanımızı artırdı ama sonucu alamadık." ifadelerini kullandı.

"Fenerbahçe'de oynamanın ağırlığını kaldıramıyorlar"

Bazı oyuncularının performansını eleştiren Ersun Yanal, "Çıkarken top kaybı fazlasıyla vardı. 25. dakikadan sonrası çok fazlaydı, rakibin oyun ritmi bulmasına sebep oldu. Bazı oyuncularımız burada oynamanın ağırlığını kaldıramıyorlar, Fenerbahçe forması giymek kolay değil." şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 00:25
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