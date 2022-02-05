Bazı milletlerarası anlaşmaların yürürlük tarihleri belirlendi
Türkiye'nin imzaladığı bazı milletlerarası anlaşmaların yürürlüğe girdiği tarihlerin tespit edilmesi hakkındaki karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Türkiye'nin imzaladığı bazı milletlerarası anlaşmaların yürürlüğe girdiği tarihlerin tespit edilmesi hakkındaki karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Kolombo'da 7 Aralık 2017'de imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Şili Cumhuriyeti Hükümeti arasında Hava Ulaştırma Anlaşması'nın yürürlük tarihi, 9 Ocak 2022 olarak belirlendi.
Türkiye'nin imzaladığı söz konusu bazı anlaşmaların Resmi Gazete'de yer alan yürürlük tarihleri şöyle sıralandı:
"İstanbul'da 18 Kasım 2020'de imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Arasında Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Sekretaryasına Bina Tahsisine İlişkin Uygulama Protokolü: 3 Ocak 2022
Ankara'da 27 Temmuz 2021'de imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Angola Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport Hamilleri için Vize Muafiyetine Dair Anlaşma: 15 Aralık 2021
Priştine'de 2 Mayıs 2014'te imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kosova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik Misyon ve Konsolosluk Mensuplarının Bakmakla Yükümlü Oldukları Kişilerin Kazanç Getirici Bir İşte Çalışmaları Hakkında Anlaşma: 19 Kasım 2021
Malabo'da 22 Temmuz 2020'de imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ekvator Ginesi Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik, Hizmet, Resmi ve Hususi Pasaport Hamilleri İçin Vizelerin Kaldırılmasına Dair Anlaşma: 18 Kasım 2021
Londra'da 15 Mayıs 2018'de imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Hükümeti Arasında Kültür Merkezlerinin Kuruluşu, İşleyişi ve Faaliyetlerine Dair Anlaşma: 21 Eylül 2021
Ankara'da 22 Şubat 2017'de imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cibuti Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Teknik ve Mesleki Eğitim Alanında İşbirliği Anlaşması: 8 Eylül 2021
Kigali'de 31 Mayıs 2016'da imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ruanda Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Eğitim Alanında İşbirliği Anlaşması: 3 Eylül 2021
Ankara'da 26 Ekim 2017'de imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ürdün Haşimi Krallığı Hükümeti Arasında Gemiadamı Belgelerinin Karşılıklı Tanınmasına İlişkin Protokol: 6 Temmuz 2021."