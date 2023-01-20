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Medya "Bazı manyaklar..." deyip açıkladı! Abdüllatif Şener mi?.. Yok artık daha neler
Medya

"Bazı manyaklar..." deyip açıkladı! Abdüllatif Şener mi?.. Yok artık daha neler

"AK Parti kaçkını" CHP milletvekili Abdüllatif Şener'in isminin muhalefetin cumhurbaşkanı adayı olarak ortaya atılmasını ti'ye alan Engin Ardıç, "Ne marifetini görmüşler ki destek verecekler?" diye sordu.

Yeniakit Publisher
2023-01-20 18:59:00 -
"Bazı manyaklar..." deyip açıkladı! Abdüllatif Şener mi?.. Yok artık daha neler

"AK Parti kaçkını" CHP milletvekili Abdüllatif Şener'in isminin muhalefetin cumhurbaşkanı adayı olarak ortaya atılmasını ti'ye alan Engin Ardıç, "Ne marifetini görmüşler ki destek verecekler?" diye sordu. Ardıç, Sabah gazetesindeki "Siyasi zavallılar" başlıklı yazısında özetle şunları kaydetti: 

"Artık iyice kabak tadı veren, bıktıran, hatta tepki uyandıran "aday" hakkında iyice uçtular...

Bazı manyaklar kendi arkadaşlarını öne sürmeye kalktılar...

Rivayet muhtelif.

Şubat sonlarına kadar da bu böyle gidecek.

Biz de genel merkez kedisi Şero'yu önermiştik, kabul görmedi.

Şimdi de Abdüllatif Şener ismi ortaya atılmış. Evet, Şener Şero'dan daha güçlü bir isim.

Daha kimler çıkar kimbilir...

***

Abdüllatif Şener, CHP milletvekili.

Ama AK Parti'nin de kurucularından.

Eh, bu bile yeterince bir fikir veriyor kendisi hakkında!

Oradan ayrılmış, Türkiye Partisi diye bir parti kurmuştu.

Sonra onu da bıraktı, CHP'ye geçti.

Maliyecidir. Bakanlığı, başbakan yardımcılığı da olmuştu.

Hepsi bu.

***

Fakat acaba arkasında ABD ile AB var mı?

Ne marifetini görmüşler ki destek verecekler?

Hangi AK Parti seçmeni "Eskiden bizdendi" diyecek de oy atacak?

Hangi Kemalist "İmana gelmiş" diyecek? (...)"

 

 

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