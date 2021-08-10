Bazı illerde gök gürültülü sağanak bekleniyor

Erzurum, Erzincan ve Ardahan'da gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı bulutlu olacağı bölgede, öğle saatlerinden itibaren Erzurum'un kuzeybatısı ile Erzincan ve Ardahan çevrelerinde gök gürültülü sağanak görülecek.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Iğdır'da 39, Erzincan ve Ağrı'da 32, Kars'ta 29, Erzurum'da 28 ve Ardahan'da 23 derece olması bekleniyor.