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Eğitim Bazı illerde eğitime ara verildi
Eğitim

Bazı illerde eğitime ara verildi

Yurdun doğusunda etkili olan kar yağışı, eğitimi de vurdu. Tunceli'nin Pülümür, Ovacık ve Nazimiye ilçelerinde, Bingöl'de şehir merkezi ve 7 ilçede, Bitlis'te ise il merkezi ve Tatvan'da eğitime 1 gün ara verildi.

Yeniakit Publisher
2022-01-10 07:22:00 - 2022-01-10 07:23:24
Bazı illerde eğitime ara verildi

Yurdun doğusunda etkili olan kar yağışı eğitimi de engelledi. Üç ilde yüz yüze eğitime bir gün ara verildi.

TUNCELİ

Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Pülümür, Ovacık ve Nazimiye ilçelerimizde eğitim öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Engelli ve hamile kamu personeli de aynı gün idari izinli sayılacaktır" denildi.

BİTLİS

Bitlis'te akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. Kar kalınlığının kent merkezinde 15 santimetreye ulaşması üzerine, il merkezi ve merkeze bağlı köylerdeki ilk ve orta dereceli okullar yarın için bir gün süreyle tatil edildi. Aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile vatandaşların da izinli sayılacağı belirtildi.

Bitlis'te yaşamı olumsuz etkileyen yoğun kar yağışı nedeniyle Tatvan ilçesinde de eğitime yarın 1 gün süreyle ara verildiği duyuruldu.

BİNGÖL

Bingöl'de etkili olan kar yağışı nedeniyle merkez ve 7 ilçedeki okullarda eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.

Bingöl Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Devam eden yoğun kar yağışı ve ulaşımda yaşanabilecek muhtemel aksamalara bağlı olarak ilimiz genelindeki (merkez ve 7 ilçe) resmi ve özel eğitim kurumlarında 10.01.2022 Pazartesi günü eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Kamuda çalışan engelli ve hamile personel de aynı gün idari izinli sayılacaktır" denildi.

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