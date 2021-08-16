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Dünya Bazı ilçelerde kesinti yaşandı! DAEŞ'ten Irak'a saldırı
Dünya

Bazı ilçelerde kesinti yaşandı! DAEŞ'ten Irak'a saldırı

Terör örgütü DAEŞ'in, Irak'ın Kerkük ve Erbil kentleri arasındaki elektrik hatlarına saldırı düzenlediği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-08-16 20:22:00 -
Bazı ilçelerde kesinti yaşandı! DAEŞ'ten Irak'a saldırı

Terör örgütü DAEŞ'in, Irak'ın Kerkük ve Erbil kentleri arasındaki elektrik hatlarına saldırı düzenlediği belirtildi.

Irak Elektrik Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, DAEŞ'li teröristlerin Kerkük'e bağlı Şernava ve Çakmağa köyleri arasındaki iki yüksek gerilim hattını hedef aldığı ifade edildi.

Teröristlerin, yüksek gerilim hatlarının altına yerleştirdikleri patlayıcıları uzaktan kumandayla patlattığı aktarılan açıklamada,​​​​​​​ sabotaj sonucu Kerkük kent merkezi ile bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşandığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca bölgeye Elektrik Bakanlığına bağlı teknik ekip gönderildiği ve onarım çalışmalarına başlandığı belirtildi.

Özellikle yaz aylarında uzun süreli elektrik kesintilerinin yaşandığı Irak'ta, son bir ayda Musul, Kerkük ve Salahaddin vilayetlerindeki yüksek gerilim hatlarına aralıksız şekilde saldırılar düzenleniyor.

Bağdat yönetimi, ülkedeki elektrik altyapısına yönelik saldırıların arkasında terör örgütü DAEŞ'in olduğunu ifade ediyor.

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