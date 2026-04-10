‘Bazı görüşmelere katıldım’ Eski ABD’li bakandan Netanahu itirafı!

Eski ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun önceki ABD başkanlarından da İran’a saldırmalarını talep ettiğini, ancak bunu kabul eden tek ismin mevcut ABD Başkanı Donald Trump olduğunu söyledi.

Eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde Dışişleri Bakanlığı yapan Kerry, MS Now kanalında katıldığı programda, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşı değerlendirdi.

Kerry, "Dürüst olmak gerekirse, bu tartışmalarda eksik olan şey, bu savaşın kesinlikle ve mutlak surette meydana gelmemiş olması gerektiğidir." dedi.

 

Sivil ölümlerinin ve küresel ekonomiye tehditlerin, gerekli diplomatik çabalara girişilmeden hızla hareket edilmesinin sonuçları olduğuna işaret eden Kerry, şunları kaydetti:

"Başbakan Netanyahu ile bazı görüşmelere katıldım. Evet, saldırmamızı istiyordu. Başkan Obama'ya geldi ve saldırıları isteyerek sunum yaptı. Başkan Obama reddetti. (Eski) Başkan (Joe) Biden reddetti. (Eski) Başkan (George W.) Bush reddetti. Bunu kabul eden tek başkan açıkça Başkan Trump oldu."

Kerry, Trump'ın ilk başkanlık döneminde İran'ın nükleer programını kısıtlaması karşılığında yaptırımların hafifletilmesini öngören 2015 tarihli Kapsamlı Ortak Eylem Planı'ndan (JCPOA) çekilmesinin de Tahran'ın ABD'ye güvenini zedelediğini ifade etti.

