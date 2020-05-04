Bazı eczaneler ne yapmaya çalışıyor? Çarpıcı iddia
Gazeteci Emin Pazarcı, eczanelere maske dağıtımı yapan depo çalışanları ile konuştuğunu, bazı eczanelerin maske istemediklerini, ardından cama 'maske yok' yazısı astıklarını belirtti.
yeniakit.com.tr Gazeteci Emin Pazarcı, eczanelere maske dağıtımı yapan depo çalışanları ile konuştuğunu bildirdi.
Pazarcı, "Eczanelere maske dağıtımı yapan depo çalışanları ile konuştum... 'Kapılarına götürüyoruz, bazı eczaneler istemiyor' dediler." ifadelerini kullandı.
"Sonrası malum" diyen Pazarcı, "Cama bir 'Maske yok' yazısı asıyorlar. Muhtemelen sorana da 'gelmedi' cevabı veriyorlar. Suç devlete atılıyor!" diye yazdı.
Emin Pazarcı'nın konuyla ilgili tweeti şöyle: