Bazı davaların belirli mahkemelerde görülmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Bazı davaların belirli mahkemelerde görülmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun Resmi Gazete’de yayımlanan kararıyla acele kamulaştırma, özelleştirme ve çevresel etki değerlendirmesi gibi bazı kritik davalar belirlenen ihtisas idare mahkemelerinde görülecek. Düzenleme, yargı süreçlerinin daha hızlı ve uzmanlaşmış şekilde yürütülmesini hedefliyor.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesince, bazı önemli dava türlerinin belirli mahkemelerde görülmesini içeren karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, acele kamulaştırma işlemleri, Özelleştirme Yüksek Kurulu kararları, Turizmi Teşvik Kanunu kapsamındaki satış, tahsis ve kiralama işlemleri ile Çevre Kanunu uyarınca çevresel etki değerlendirmesi sonucu alınan kararlardan doğan davalara belirlenen ihtisas idare mahkemeleri bakacak.

Adalet Bakanı Gürlek'ten paylaşım

Adalet Bakanı Akın Gürlek, NSosyal'deki hesabından karara ilişkin yaptığı paylaşımda, yargı hizmetlerinin daha hızlı, verimli ve uzmanlaşmış bir yapıda yürütülmesi için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Bu kapsamda, bazı önemli dava türlerinin belirli mahkemelerde görülmesini sağlayarak yargı süreçlerini daha etkin hale getirdiklerini belirten Gürlek, şunları kaydetti:

"Resmi Gazete'de yayımlanan Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi kararıyla, acele kamulaştırma işlemleri, Özelleştirme Yüksek Kurulu kararları, Turizmi Teşvik Kanunu kapsamındaki satış, tahsis ve kiralama işlemleri ile Çevre Kanunu uyarınca çevresel etki değerlendirmesi sonucu alınan kararlardan doğan davalara belirlenen ihtisas idare mahkemeleri bakacaktır. Bu düzenleme sayesinde benzer davalar aynı mahkemelerde görülerek süreçlerin daha hızlı ilerlemesi sağlanacak, kararlar arasındaki uyum güçlenecek ve vatandaşlarımızın davalarının daha makul sürede sonuçlanmasına katkı sunulacaktır. Yargı camiamız, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun."

