Dünya 'Bazı Avrupalı liderler Ukrayna'da barışı önlemeye çalışıyor!'
Dünya

'Bazı Avrupalı liderler Ukrayna'da barışı önlemeye çalışıyor!'

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
'Bazı Avrupalı liderler Ukrayna'da barışı önlemeye çalışıyor!'

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, ABD'nin önerdiği 28 maddelik Ukrayna barış planının önemli bir fırsat olduğunu, bazı Batı Avrupalı liderlerin planı engellemeye çalıştığını belirtti.

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesi için İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılan Ukrayna barış planı görüşmelerine ilişkin açıklamada bulundu.

Szijjarto, Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesi için ABD'nin önerdiği 28 maddelik barış planının önemli bir fırsat olduğunu belirterek, "Yine de bazı Batı Avrupalı liderler planı engellemeye çalışıyor. Bizim tutumumuz net. Her Avrupalı politikacının bu planı tam ve koşulsuz olarak destekleme görevi var, çünkü bu mantıklı ve insani bir tercih." dedi.

1
Yorumlar

Hakan Sönmez

Bu tür görüşmeler neden Lozan'da Cenevre'de yapılır acaba? Konuşmaya değil de kayak yapmaya mı gidiiliyor oraya?
