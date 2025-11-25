'Bazı Avrupalı liderler Ukrayna'da barışı önlemeye çalışıyor!'

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesi için İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılan Ukrayna barış planı görüşmelerine ilişkin açıklamada bulundu.

Szijjarto, Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesi için ABD'nin önerdiği 28 maddelik barış planının önemli bir fırsat olduğunu belirterek, "Yine de bazı Batı Avrupalı liderler planı engellemeye çalışıyor. Bizim tutumumuz net. Her Avrupalı politikacının bu planı tam ve koşulsuz olarak destekleme görevi var, çünkü bu mantıklı ve insani bir tercih." dedi.