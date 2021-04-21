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Gündem Bazı atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
Gündem

Bazı atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre Endonezya Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Mahmut Erol Kılıç merkeze alındı.

Yeniakit Publisher
2021-04-21 08:53:00 -
Bazı atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Diyanet işleri Başkanlığında açık bulunan Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu üyeliğine Bayram Yılmaz, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında açık bulunan Nükleer Enerji ve Uluslararası Projeler Genel Müdürlüğüne Afşın Burak Bostancı, Nükleer Düzenleme Kurulu üyeliğine Suat Ünal atandı.

Vakıflar Genel Müdürlüğünde açık bulunan İstanbul Vakıflar I. Bölge Müdürlüğüne Hayrullah Çelebi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında açık bulunan İstanbul İl Müdürlüğüne Abdurrahman Aydın getirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının Siirt İl Kültür ve Turizm Müdürü Alaaddin Aydın ile Van İl Kültür ve Turizm Müdürü Bilal Sönmez görevden alındı.​​​​​​​

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