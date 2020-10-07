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Aktüel Bazı alanların orman sınırları dışına çıkarılması hakkında karar
Aktüel

Bazı alanların orman sınırları dışına çıkarılması hakkında karar

Yeniakit Publisher
2020-10-07 03:09:23 -
Bazı alanların orman sınırları dışına çıkarılması hakkında karar

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı kararıyla Mersin'in Tarsus ilçesindeki bazı alanların orman sınırları dışına çıkarılmasına karar verildi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Tarsus ilçesindeki Kurbanlı ve Eskişehir mahalleleri sınırları içinde yer alan bazı alanlar orman sınırları dışına çıkarıldı.

Orman dışına çıkarılan alanın, iki katından az olmamak üzere devletin hüküm ve tasarrufu altında veya hazinenin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlardan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından Orman Genel Müdürlüğüne orman tesis edilmek üzere tahsis yapılması kararı alındı.

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