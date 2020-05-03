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Aktüel

Bayrampaşa’dan Kızılay’a kan desteği

Bayrampaşa Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle kan stokları kritik seviyenin altına düşen Kızılay için kan bağışı kampanyası başlattı.

Yeniakit Publisher
2020-05-03 11:04:00 -
Bayrampaşa’dan Kızılay’a kan desteği

Bayrampaşa Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle kan stokları kritik seviyenin altına düşen Kızılay için kan bağışı kampanyası başlattı. Bayrampaşalıların bu konuda oldukça duyarlı olduğunu belirten Başkan Atila Aydıner, “Bayrampaşa’da yeterli miktarda kanın toplanacağına inanıyorum” dedi.


Korona virüs salgını nedeniyle kan stokları kritik seviyenin altına düşen Kızılay için harekete geçen Bayrampaşa Belediyesi, kan bağışı kampanyası başlattı. “Haydi Bayrampaşa! Kan Ver, Hayata Can Ver!” sloganıyla Kızılay Bayrampaşa Şubesi ile birlikte başlatılan kampanya, 4 Mayıs Pazartesi günü 16.00-02.00 saatleri arasında Bayrampaşa Hoca Hayri Efendi Merkez Camii önünde gerçekleştirilecek.


Bayrampaşalı’ların bu konuda oldukça duyarlı olduğunu belirterek, vatandaşları Kızılay’a kan vermeye davet eden Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, “En dar ve zor zamanlarımızda imdadımıza yetişen Kızılay’ın bugün acilen kana ihtiyacı var. Bu kanları yurdun dört bir yanında insanlara hayat vermek için kullanıyorlar. Ben Bayrampaşa’dan yeterli miktarda kanın toplanacağına inanıyorum ve duyarlılıkları için hemşehrilerime şimdiden teşekkür ediyorum” dedi.

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