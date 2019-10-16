Bayrampaşa'da sahte deterjan operasyonu: 1 gözaltı Bayrampaşa'da bulunan iki adrese yapılan operasyonda polis ekipleri, 10 ton temizlik malzemesi ve şampuan ele geçirdi. Operasyonda, adreste bulunan 1 kişi de gözaltına alındı.

Piyasaya sahte deterjan ve şampuan sürüldüğü yönünde bilgi alan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, konuyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar soncunda Bayrampaşa'da belirlenen ikiadrese operasyon düzenlendi. Operasyonda, 10 ton temizlik malzemesi, şampuan, temizlik malzemesi yapımında kullanılan kimyasal madde ve çok sayıda ünlü markaya ait ambalaj ele geçirdi. Operasyon esnasında adreste bulunan A.A., isimli iş yeri sahibi ise gözaltına alındı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.