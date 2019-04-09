Bayrampaşa'da kağıt deposunda yangın! İstanbul Bayrampaşa'da bir kağıt deposunda yangın çıktı. 5 katlı binanın deposunda başlayan yangın itfaiye ekiplerinin uzun uğraşlarıyla söndürüldü

Bayrampaşa'da 5 katlı binadaki kağıt deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Alınan bilgiye göre, Vatan Mahallesi Eski Kaldırım Sokak’ta 5 katlı binanın en üst katındaki kağıt deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler depodaki malzemeleri sardı ve içerisi yoğun dumanla kaplandı. İhbar üzerine polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekipleri, önce yangına müdahale ederek kontrol altına aldı, daha sonra binada soğutma çalışması yaparak duman tahliyesi gerçekleştirdi. Depoda hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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