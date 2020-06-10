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Aktüel

Bayrampaşa’da bu yaz sineksiz geçecek

Bayrampaşa Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, vatandaşların yaz aylarında sivrisineklerden olumsuz etkilenmesini önlemek amacıyla ilçedeki park, cadde ve sokaklar ile pazar yerlerini düzenli olarak ilaçlıyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-10 14:13:32 -
Bayrampaşa’da bu yaz sineksiz geçecek

Bayrampaşa Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, vatandaşların yaz aylarında sivrisineklerden olumsuz etkilenmesini önlemek amacıyla ilçedeki park, cadde ve sokaklar ile pazar yerlerini düzenli olarak ilaçlıyor. Haziran ayında başlayan ilaçlama çalışmasının eylül sonuna kadar sürdürülmesi planlanıyor.


Sivrisinekle mücadele çalışmaları kapsamında, Bayrampaşa’daki tüm park, cadde ve sokaklar ile pazar yerleri Bayrampaşa Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından haftada iki defa ULV yöntemiyle ilaçlanıyor. Haziran ayında başlayan ve geceleri yapılan ilaçlama çalışmasının eylül sonuna kadar sürdürülmesi planlanıyor. Kullanılan ilaçlar insanlara ve diğer canlılara herhangi bir zarar vermiyor.



Durgun sularda ürüyor


Durgun sular sivrisineklerin en önemli üreme alanları olarak biliniyor. Vatandaşların yakınlarında bulunan su birikintilerini belediyeye bildirmesi halinde, ekipler bölgeye giderek ücretsiz olarak ilaçlama yapıyor.

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