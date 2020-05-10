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Aktüel

Bayrampaşa’da berberlerde dezenfekte çalışmaları sürüyor

Korona virüsün yayılmasını önlemek amacıyla uzun süredir kapalı tutulan ve 11 Mayıs Pazartesi günü yeniden hizmet vermeye başlayacak olan Bayrampaşa’daki berber, kuaför ve güzellik salonları belediye ekiplerince bir bir dezenfekte ediliyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-10 11:18:54 -
Bayrampaşa’da berberlerde dezenfekte çalışmaları sürüyor

Korona virüsün yayılmasını önlemek amacıyla uzun süredir kapalı tutulan ve 11 Mayıs Pazartesi günü yeniden hizmet vermeye başlayacak olan Bayrampaşa’daki berber, kuaför ve güzellik salonları belediye ekiplerince bir bir dezenfekte ediliyor.



Bayrampaşa Belediyesi, yeni tip korona virüs ile mücadele tedbirleri kapsamında uzun süredir kapalı tutulan ve alınan son kararla 11 Mayıs Pazartesi günü yeniden açılacak olan ilçedeki berber, kuaför ve güzellik salonlarında dezenfekte çalışması gerçekleştiriyor. Toplum sağlığını korumak amacıyla yapılan dezenfekte çalışmasının Bayrampaşa’daki toplam 400 berber, kuaför ve güzellik salonunda en kısa sürede tamamlanması planlanıyor. Öte yandan İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine 11 Mayıs’ta açılacak olan berber, kuaför ve güzellik salonları ile ilgili gönderdiği genelgeyle dükkanların nasıl çalışılacağı açıklamıştı.

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