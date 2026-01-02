Bayrampaşa Belediyesi'nde rüşvet operasyonu: Ünlü baklavacı Süleyman Köşkeroğlu tutuklandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bayrampaşa Belediyesi’ne yönelik yürütülen kapsamlı yolsuzluk soruşturmasında sıcak bir gelişme yaşandı. Zimmet, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma gibi ağır suçlamalarla gözaltına alınan Köşkeroğlu Baklava’nın sahibi Süleyman Köşkeroğlu ile Marnas Otel Müdürü Cengiz Fison, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik zimmet, irtikap, rüşvet, nitelikli dolandırıcılık ve ihaleye fesat karıştırma soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan Marnas Otel Müdürü Cengiz Fison ile Köşkeroğlu Baklava'nın sahibi Süleyman Köşkeroğlu "Rüşvet vermek" suçundan tutuklandı.
Diğer şüpheli Ahmet Kaan Yürür ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
SEVK YAZISI ORTAYA ÇIKTI!
Savcılığın hakimliğe gönderdiği sevk yazısında, şüpheli Fison'un, şüpheliler Bilgehan Yağcı ve İbrahim Amedi arasında gerçekleşen "rüşvet" suçuna aracılık ettiği belirtildi.
Yazıda, şüpheliler Fison ile Köşkeroğlu'nun "rüşvet vermek" suçunu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların ve tutuklama nedeninin bulunduğu kaydedildi.
Öte yandan savcılık, soruşturma kapsamında şüpheli Mehmet Kaan Yürür hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanması talep etti.
2 TUTUKLAMA 1 ADLİ KONTROL
Hakimlik talep doğrultusunda Köşkeroğlu ile Fison'un tutuklanmasına, Yürür hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.