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Aktüel

Bayramlaşmak için gittikleri akrabaları ölü bulundu

Yeniakit Publisher
2020-05-25 00:18:45 -
Bayramlaşmak için gittikleri akrabaları ölü bulundu

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yalnız yaşayan bir kişi evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Fatih Karcı Caddesi'ndeki bir evde yalnız yaşayan Alim Batmaz'ı (55) Ramazan Bayramı nedeniyle ziyaret etmek isteyen akrabaları, evin zilini çaldığında kapıyı açan olmadı.

Kapının açılmamasından şüphelenen akrabaları durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Eve gelen sağlık ekipleri, salonda hareketsiz bir şekilde yatan Batmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Batmaz'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Kayseri Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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