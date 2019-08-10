0553 313 94 23

Bayramların vazgeçilmez ikramı Safranbolu lokumu

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde üretilen lokum, son yıllarda bayramların vazgeçilmez ikramı oldu- Türk kent kültürünün bugüne kadar bozulmadan gelen en önemli yapı taşlarından tarihi konakların tasvir edildiği değişik ambalajlarla üretilen lokumlar, safranlı başta olmak üzere damla sakızlı, fındıklı, güllü, çifte kavrulmuş, çikolatalı, sade ve fıstıklı gibi çeşitleriyle müşterilere sunuluyor

10 Ağustos 2019 Cumartesi 16:05
Bayramların vazgeçilmez ikramı Safranbolu lokumu

KARABÜK (AA) - UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ve "Korumanın Başkenti" diye anılan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde üretilen lokum, son yıllarda bayramların vazgeçilmez ikramı oldu.

Farklı lezzet ve dokusuyla her geçen gün daha çok talep gören Safranbolu lokumu, ilçede coğrafi işaret tescil belgesi bulunan firmalar tarafından günlük üretilip tüketiliyor.

Anıt eserleri, kanyonları ve mağaralarının yanı sıra genellikle üç katlı, 6-8 odalı, ihtiyaca uygun ve estetik tasarlanmış konaklarıyla ziyaretçilere adeta zamanda yolculuk imkanı sunan açık hava müzesi konumundaki tarihi ilçede, Kurban Bayramı tatili boyunca yaklaşık 70 ton lokum tüketiciye ulaştırılacak.

Gıda, ilaç, kozmetik, boya gibi birçok alanda kullanıldığından "mucize bitki" olarak nitelendirilen dünyanın en pahalı bitkisi safrandan da üretilen Safranbolu lokumu, bayram boyunca esnaf tarafından misafirlere ücretsiz ikram edilecek.

18. ve 19. yüzyıl ile 20. yüzyıl başlarında inşa edilen yaklaşık 2 bin geleneksel evden dönüştürülen toplam 5 bin yatak kapasiteli konak, pansiyon ve otelleri dolduran tatilciler, bayramda çikolata yerine lokum tadacaklar ve memleketlerine döndüklerinde eş, dost ve akrabalarına ikram edecekler.

- "Lokumumuz bir dünya markası olmuştur"

Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede kalitesinden ödün verilmeden üretilen lokumun her bayram yoğun şekilde tüketildiğini söyledi.

Safranbolu lokumunun günlük üretildiğine ve tüketildiğine dikkati çeken Ürkmezer, "İlçemizin değerlerinden birisi de lokumdur. Safranbolu lokumu farklı lezzet ve dokusuyla her geçen gün daha çok talep görmektedir. Lokumumuz bir dünya markası olmuştur. Hiçbir katkı maddesi kullanılmadan tüketiciye ulaşmaktadır. Özellikle bayramlarda ikram olarak tercih edilmektedir. Bayram ziyaretlerinde hem ikram hem de hediye olarak lokum verilmektedir. Bu bir gelenek haline gelmiştir." diye konuştu.

Bayram dolayısıyla ilçeye gelen turist sayısında yoğunluk yaşandığına dikkati çeken Ürkmezer, otel, konak ve pansiyonlarda doluluğun yüzde yüzlerde olduğunu ifade ederek, yerel yönetimler olarak misafirleri bayramda ağırlamak için her türlü önlemi aldıklarını söyledi.

Ürkmezer, "Bayramda ilçemize gelen konuklarımıza lokum ikramımız olacak. Lokum firmalarımız bayram süresince tonlarca üretim yapacak. Her satış noktasında ücretsiz ikramlar da olacak. Huzurlu bir bayram geçirmeleri için 24 saat görevde olacağız." dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 16:05
  1. lokum
  2. Safranbolu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk:
    1. AK Parti Giresun Milletvekili Cemal..
    2. Akşener'den Kurban Bayramı mesajı
    3. Kredilerdeki faiz indirimi..
    4. Şampiyonluk sevincini Başkan Aydar ile..
    5. Kurban kavurma tarifi yumuşak kavurma..
    6. Komşusunu 11 yerinden bıçaklayarak..
    7. Bayramların vazgeçilmez ikramı..
    8. Fildişi Sahili’nde Müslümanların..
    9. Esnaf asırlık ahi geleneğinde buluştu
    10. Mardin emniyetinden çocuklara özel..
    11. Adıyaman Belediyesi 56 bin adet kurban..
    12. TEM Otoyolu Bolu Dağı’nda tatilciler..
    13. Kaybettiği parasına bir gün sonra..
    14. Sultangazi hayvan pazarındaki yoğunluk..
    15. Kartal Belediyesinin Kurban Bayramı..
    16. Ömer Tuğrul İnançer’den İlber Ortaylı..
    17. 3,5 dakikada hazırlanan 3 malzemeli..
    18. Falcao transferinden ilk sinyal geldi!
    19. TEM Otoyolu’ndaki bayram trafiği..
    20. TEM’de, park halindeki tıra çarpan..
    21. Cep telefonundan çıktı! İşte PKK'nın..
    22. Sultanbeyli Belediyesi kurban satış ve..
    23. Göçmenleri taşıyan araç su kanalına..
    24. AK Parti İl Başkanı Ercik,..
    25. Fındık üreticilerine 'acele etmeyin'..
    26. Galatasaray Falcao bombasını patlattı!..
    27. Vali Baruş trafik denetimine katılarak..
    28. Kurban Bayramı'nda 'el yaralanmaları..
    29. Eyyübiye’ye yeni parklar yapılıyor
    30. Gaziantep’te kurban pazarlarında..
    Çobanlarla çiftçiler birbirine girdi! 37 ölü
    Çobanlarla çiftçiler birbirine girdi! 37 ölü
    Flaş gelişme! Davutoğlu'nun dünürü istifa etti
    Flaş gelişme! Davutoğlu'nun dünürü istifa etti
    Bir ayda 10 ton altın satın aldılar! 'Savaşa' hazırlanıyorlar
    Bir ayda 10 ton altın satın aldılar! 'Savaşa' hazırlanıyorlar
    Android'e karşı dev hamle! Huawei kendi işletim sistemini tanıttı
    Android'e karşı dev hamle! Huawei kendi işletim sistemini tanıttı
    Diyarbakır'da kaçak elektrik operasyonu! 'Ölüme razıyız' deyip ekiplere saldırdılar
    Diyarbakır'da kaçak elektrik operasyonu! 'Ölüme razıyız' deyip ekiplere saldırdılar

    Günün Karikatürü

    10 Ağustos 2019
    ABD'den bir 'Türkiye' açıklaması daha: Sevinçle karşılıyoruz
    ABD'den bir 'Türkiye' açıklaması daha: Sevinçle karşılıyoruz
    HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
    HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti