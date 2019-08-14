Bayramın son günü Muğla’da trafik havadan ve karadan denetlendi

Kurban Bayramının son günü Muğla İl Emniyet Müdürlüğü tarafından trafik havadan ve karadan denetlendi. Denetimlere Muğla İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya da katılırken, şu anda Muğla il genelinde trafikte herhangi bir sorun yaşanmadığı belirtildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı tarafından Muğla iline görevlendirilen polis helikopteri öğlen saatlerinde havalanarak Marmaris’ten Bodrum’a kadar uzanan tüm karayollarında trafik akımını ve yolları kontrol etti. Denetim ve kontrole Muğla İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Raşit Tosun ile birlikte gerçekleştirirken şu an itibariyle il genelinde trafikte herhangi bir aksama ve sorun yaşanmadığı yolların da açık olduğu belirlendi.

Emniyet Genel Müdürülüğü Havacılık Daire Başkanlığı tarafından turizm sezonu önce Muğla’ya görevlendirilen polis helikopterinin sezon boyunca trafik, asayiş, terör, göçmen kaçaklığı olayları başta olmak üzere tüm olaylar için görev yaptığı belirtildi. Denetim ve kontrollerin devam edeceği belirtildi.