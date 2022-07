Bayramımız bayram ola

OĞUZHAN GÜLTEKİN ANKARA

Yaklaşık 2 milyarlık İslam alemi, Kurban Bayramı’na kavuşmanın coşkusunu yaşarken, Akit’e konuşan ilahiyatçılar, “Kurban sadakat, teslimiyet ve merhamet mevsimidir. Bayramda fakir fukarayı gözetelim, birlik ve dayanışma ruhunu pekiştirelim ki bayramımız tam manasıyla bayram olsun” dediler.

“Kurban, yardımlaşmaktır”

Yeni Akit’e konuşan Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal, “Kurban, sadakatin ve teslimiyetin adıdır. Kurban, görüp gözetmektir, yardımlaşmaktır, kol kanat germektir. Başkasının derdiyle dertlenmektir. Kesilen kurbanların etlerinin değil, takvamızın yani Allah’a karşı gelmekten sakınmamızın Yüce Allah’a ulaşacağını unutmamamızdır. Kurban; sabır, teslimiyet ve sadakattir. Sıkıntıların ve dertlerin bayram sebebiyle giderilmesidir. Merhametin ve şefkatin göstergesidir”

ifadelerini kullandı.

“Kurban Bayramı yaratıcıya yakınlaşan bir gündür”

Mil-Diyanet Sen Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Tahiroğlu da, “Kurban Bayramı Rahman olan Allah’ın mümin kullarına ilahi feyizleri inayet buyurduğu gündür. Her kim kendi rızasını Hakk’ın rızasına feda edebilir, sahip olduklarından ve arzularından feragat ederse kulluk makamına doğru önemli bir adım atmış olur. Kurban Bayramı Yaratıcıya yakınlaşılan bir gündür. Dünyevi bağlardan sıyrılıp ilahi bağlara bağlanma günüdür. İhlas, fedakârlık, aşk ve kurban etme bayramıdır. Kalbinin can bağı evladını Allah yolunda feda etmek Hz İbrahim (A.S.) için ilahi bir imtihan idi ve Kurban Bayramı bize bu imtihanı hatırlatmaktadır. İslam dini de her yıl Kurban Bayramını kutlamalarını istemektedir ki, bu ilahi değer ve ilkeleri her zaman için göz önünde bulundurularak ilahi rızayı kazanma adına her türlü özveri ve fedakârlığa hazır olabilmek için bu ilke ve değerlere tâbi olsunlar” ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar memleketlerine akın etti!

2 yılı aşkın süredir devam eden Koronavirüs (Kovid-19) pandemisi ile mücadele kapsamında alınan tedbirler doğrultusunda özellikle bayramlarda eş, dost, akraba ziyareti yapamayan milyonlarca insan bu yıl gevşetilen tedbirler ve 9 günlük Kurban Bayramı tatilini fırsata çevirerek memleketlerine akın etti. Öte yandan, sağlık otoriteleri, vatandaşları son haftalarda tekrar yükselme eğilimi gösteren pandemi konusunda dikkatli olmaya çağırıyor.