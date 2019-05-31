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Bayramda yola çıkacakları rahatlatacak... Kuzey Marmara Otoyolu'nun bir bölümü açıldı

Kuzey Marmara Otoyolu projesinin büyük ölçüde tamamlanan kısımları hizmete açıldı.

31 Mayıs 2019 Cuma 06:26
Bayramda yola çıkacakları rahatlatacak... Kuzey Marmara Otoyolu'nun bir bölümü açıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından alınan ve Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre çalışmaların yüzde 71’nin tamamlandığı Marmara Otoyolu’nun yap-işlet-devret modeliyle yapılması, işletilmesi ve devri işi kapsamında bazı kesimleri trafiğe açıldı.

Saat 23.59 itibari ile çalışmaların tamamlandığı 4. Kesimde Kurtköy-Liman kavşakları liman bağlantı yolu üzerinde V07 viyadüğü çift yönlü olmak üzere ve 5. Kesimdeki Liman-Sevindikli kavşakları (Sevindikli Kavşağı dahil, V03 viyadüğü sol taşıma yolu) kesimi trafiğe açıldı.

Açılış itibari ile araçlar otoyoldan geçmeye başladı. Yolun Ramazan Bayramı öncesinde Kocaeli’nin Körfez ilçesi ile İstanbul arasında trafik yükünü azaltması bekleniyor.

Erişime kontrollü karayolu olarak trafiğe açılan bu kesime, yayalar, hayvanlar, motorsuz araçlar, lastik tekerlekli traktörler, iş makineleri ve bisikletliler giremeyecek. Trafiğe çılan Kuzey Marmara Otoyolu’nun Kocaeli geçişindeki kesimde mecburi asgari hız saatte 40 kilometre olarak belirlenirken, azami hız ise geometrik standartların müsaade ettiği limitlerde olması kararı alındı. Trafiğe açılan otoyolun kesim ve kavşaklarında duraklama, park etme, geri dönüş yapmanın yasaklandığı belirtildi.

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Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 06:26
  1. Kocaeli
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