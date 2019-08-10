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Bayramda Van’daki Nöbetçi Fırınlar Belirlendi

Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ile Van Fırıncılar ve Lokantacılar Odası, halkın Kurban Bayramı süresince ekmek sıkıntısı yaşamaması için yeterli sayıda açık tutacağı nöbetçi fırın listesini açıkladı.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 18:15
Bayramda Van’daki Nöbetçi Fırınlar Belirlendi

Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ile Van Fırıncılar ve Lokantacılar Odası, halkın Kurban Bayramı süresince ekmek sıkıntısı yaşamaması için yeterli sayıda açık tutacağı nöbetçi fırın listesini açıkladı.


Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ile Van Fırıncılar ve Lokantacılar Odası, halkın Kurban Bayramı süresince ekmek sıkıntısı yaşamaması için yeterli sayıda açık tutacağı nöbetçi fırın listesini açıkladı.



Ramazan Bayramı’nın birinci günü


Hacıoğlu Ekmek Fırını- Şerefiye Mahallesi, Aslı Ekmek Fırını-Hacıbekır Mahallesi Sebze Halı Civarı, Kardeşler Ekmek Fırını-İskele Caddesi Orduevi yanı, Hacıoğlu Ekmek Fırını-İskele Caddesi Polisevi karşısı, Güneş Ekmek Fırını-İstasyon Mahallesi, Destanan Ekmek Fırını-Cumhuriyet Caddesi Eski Vali Konağı Karşısı, ÜnseliEkmek Fırını-Alipaşa Mahallesi Koçibey Caddesi, Saray Ekmek Fırın-Karsıyaka Mahallesi Beşyol Civarı, Çello Taş Ekmek Fırını-Cevdet Paşa Mahahallesi İkinisan Caddesi, Suver Ekmek Fırını-Yalı Mahallesi iskele Caddesi, Beyaz İnci Ekmek Fırını-Kalecik Mahallesi, Dural Ekmek Fırını-Milli Egemenlik Caddesi Hayat Hastanesi Yanı, Feki Teyran Ekmek Fırını-Şerefiye Mahallesi Otobüs Durağı Yukarısı, yeni Şafak Ekmek Fırın-Yalım Erez Mahallesi, Uyas Ekmek Fırını-Karşıyaka Beşyol Civarı, Yiğitler Ekmex Fırını-Kale Yolu üzeri, Soner Usta Ekmek Fırını-Terzioğlu Mahallesi, Ünseli Emek Fırını-Erçiş Yolu üzeri Dünya Market yanı.



Bayramın ikinci günü;


Vangölu Ekmek Fırını-İskele Caddesi İller Bankası Karsı, İskele Ekmek Fırını-Şerefiye Mahallesi Sanat Lisesi üstü, Ünseli Ekmek Fırını-Ercis Yolu üzeri Tusba Belediyesi Karşısı, Yusufoğlu Ekmek Fırını-Şerefiye Mahallesi, Göktat Ekmek Fırını-Bostaniçi Mahallesi Barış Caddesi, Ozpulat Ekmek Fırını-İkinisan Caddesi, Nurgüneş Ekmek Fırını-Hacıbekır Mahallesi, Kardelen Ekmek Fırını- Zübeyde Hanım Caddesi, Ekmek Dünyası Fırını-Erçis yolu üzeri Zırhlıoğlu Mega Market, Yalcınkaya Ekmek Fırını- Özalpyolu Kömürcüler Sitesi yanı, Aşvan Ekmek Fırını-Karşıyaka Mahallesi, Beşyol Ekmek Fırını-Cumhuriyet Caddesi Besyol civarı, Fidanlar Ekmek Fırını-Cevdetpasa Mahallesi, Başıt Ekmek Fırını-Şabaniye Mahallesi, Salkım Ekmek Fırını-Esenler Mahallesi Bağlarbaşı 2.Sokak, Başak EkmekFırını-İpekyolu üzeri Sofi Baba Camii karşısı, Mevlana Ekmek Fırını-Erciş yolu Birikim Market yanı, İpekyolu Ekmek Fırını-Cevdetpaşa Mahallesi.



Bayramın üçüncü günü;


Van Eksan Ekmek Fırını-Organize Sanayi Bölgesi, Ünseli Ekmek Fırını-Özalp Yolu üzeri, Büyükşehir Ekmek Fırını-Akköprü Mahallesi, Mirzaoğlu Ekmek Fırını-Hacıbekir Mahallesi Sebze Hali Karşısı, Göloğlu Ekmek Fırını-Erciş Yolu üzeri Marangozlar Sitesi, Pulatlar Ekmek Fırını-Hafıziye Mahallesi, Mis Ekmek Fırını-İskele Caddesi, Pulatlar Ekmek Fırını-Cumhuriyet Mahallesi, Altın Odun Ekmek Fırını-Sosyal Meskenler yanı, Değirmen Taş Ekmek Fırını-İpekyolu üzeri eski SSK Hastanesi Karşısı, Burçak Ekmek Fırını-İpekyolu üzeri eski YSE Karşısı,Karademir Ekmek Fırını-Altıntepe Mahallesi Zeve Caddesi,Balka Ekmek Fırını-İki Nisan Caddesi, Ozgül Taş Ekmek Fırını-Bahçıvan Kazım Karabekir Caddesi Roka Yanı, Kara Fırın Ekmek Fırını-Sıhke Caddesi, Başak Taş Ekmek Fırını-Eski Araştırma Arkası, Kevenli Toki Ekmek Fırını-Kevenli Toki Mahallesi, Okyanus Ekmek Fırını-Vali Mithatbey Mahallesi, D. Huzur Taş Ekmek Fırını-Alıpaşa Mahallesi Şakirhoca Camii karşısı, Harman Ekmek Fırını-Yüzbaıoğlu Caddesi.



Bayramın dördüncü günü;


Özberk Ekmek Fırını-Hacıbekir Caddesi, Sarmaşık Ekmek Fırını-Kale Yolu üzeri, Uyaş Ekmek Fırını-KarşıyakaBeşyol Civarı, Beslen Ekmek Fırını-Sıhke Caddesi, Sarıbaşak Numune Ekmek Fırını-Kazım Karabekir Caddesi, Hasat Ekmek Fırını-İskele Caddesi, Huzur Taş Ekmek Fırını-Ercis yolu üzeri, İslamoğlu Ekmek Fırını-MilliEgemenlik Caddesi, Ekmek Dünyası Fırını-Karşıyaka Mahallesi Sağlık Ocağı civarı, Trabzon Ekmek Fırını-Hastane Caddesi Çağ Oteli Karsı, Sofi Baba Ekmek Fırını-Şerefiye Mahallesi Ayaz 1. Sokak, Dünya Taş Ekmek Fırını-İskele Caddesi, İstanbul Ekmek Fırını-Vali Mithatbey Mahallesi, Altınbaşak Ekmek Fırını-Akköprü Toprak Kale Camii yanı, Önerler Ekmek Fırını-Eski Sıhke Yolu, Baydemir 2. Ekmek Fırını- Terzioğlu Mahallesi, Cağrı Ekmek Fırını- Terzioğlu Mahallesi, Özçelik Ekmek Fırını-Zubeyde Hanım Caddesi, Nurbaşak Ekmek Fırını-Alipaşa Fırını, Kampüs Ekmek Fırını- Erciş yolu üzeri.


Diğer günlerde ise fırınlar, daha sonra tam kapasiteyle çalışacak ve ekmek üretmeye devam edecek. Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, nöbet listelerine riayet edilmesi konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesini isterken, uyulmaması durumunda ise cezai işlemin uygulanacağını bildirdi.

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Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 18:15
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