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Bayramda uzun yola çıkacak tatilcilerin dikkat etmesi gerekenler

Uzmanlar, sürücülerin bayram tatilinde yola çıkmadan önce araçlarının periyodik bakımlarının yapması gerektiğini söylerken, lastiklerin kötü olmaması ve diş aralıklarının zayıf olmamasının kaza riskinin azaltacağını belirtti.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 09:41
Bayramda uzun yola çıkacak tatilcilerin dikkat etmesi gerekenler

Uzmanlar, sürücülerin bayram tatilinde yola çıkmadan önce araçlarının periyodik bakımlarının yapması gerektiğini söylerken, lastiklerin kötü olmaması ve diş aralıklarının zayıf olmamasının kaza riskinin azaltacağını belirtti.



Kurban Bayramı’nda araçlarıyla tatile gidecek vatandaşlar genel araç bakımı yapması gerekiyor. Tatilde kaza riskinin düşmesi için sürücüleri genel araç bakımları ve lastik kontrolleri gibi durumlara dikkat etmesi gerekiyor. Uzmanlar, sürücülerin bayram tatilinde yola çıkmadan önce araçlarının periyodik bakımlarının yapması gerektiğini söylerken, lastiklerin kötü olmaması ve diş aralıklarının zayıf olmamasının kaza riskinin azaltacağını belirtti.



Çatalbaş: "Özellikle lastik bakımı çok önemlidir"


Tatilciler, yola çıkmadan önce araçlarının genel kontrollerini yapmaları gerektiğini söyleyen oto tamircisi Sezai Çatalbaş, "Genel kontrol dediğimiz periyodik bakımı, yağ bakımı gibi alanlarda araçlarını kontrol edebilirler. Fren balatalarını kontrol edebilirler. Özellikle lastik bakımı çok önemlidir. Lastikleri yol tutuş açısından kontrol ettirmeleri çok daha sağlıklı sonuçlar çıkaracak" dedi.



"Yeni alınmış bir aracın bile kontrolleri yapılması daha sağlıklı olacaktır"


Bayramda uzun yola çıkacak tatilcilerin dikkat etmesi gereken konulara değinen Çatalbaş, "Silecek suyuna, motor yağına dikkat etmeleri gerekiyor. Bütün araçlarda bu kontrollerin yapılması gerekiyor. Yeni alınmış bir aracın bile kontrolleri yapılması daha sağlıklı olacaktır" şeklinde konuştu.



"Bir aracın lastiğinin havası düşük seviyedeyse, aracın yol tutuşu dengesiz olur"


Araç lastiklerinin kontrol edilmesinin altını çizen Çatalbaş, "Lastiklerin diş aralıklarına ve hava basıncına dikkat etmesi gerekiyor. Bir aracın lastiğinin havası düşük seviyedeyse, aracın yol tutuşu dengesiz olur. Direksiyon hakimiyeti zorlaşır. Araç lastiklerinin hava basıncı seviyeleri eşit olduğu sürece yol tutuş daha kontrollü olacaktır" diye konuştu.



Ataş: "Lastiklerin kötü olduğu durumlar, kazaya sebebiyet verebiliyor"


Oto lastik ustası Hamit Ataş da uzun yola çıkacak tatilcilerin lastik bakımlarını yaptırdıklarını söyleyerek, "Araçların lastik profillerini ve hava basınç seviyelerini kontrol etmek gerekiyor. Lastiklerin kötü olduğu durumlar, kazaya sebebiyet verebiliyor. Lastiklerin diş derinlikleri zayıf olmaması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 09:41
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