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Bayramda ulaşım ücretsiz

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Kurban Bayramı’nın 1.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 12:45
Bayramda ulaşım ücretsiz

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Kurban Bayramı’nın 1. ve 2. günlerinde otobüs ve tramvayların ücretsiz hizmet vereceğini açıkladı.


Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Demir, “Birlik ve beraberliğimizin simgesi bir mübarek bayrama daha ulaşmanın mutluluğu, sevinci ve heyecanını yaşıyoruz. Bu mutluluk dolu birliktelik günlerimizde Büyükşehir Belediyesi SAMULAŞ olarak halkımıza ücretsiz ulaşım imkanı sağlama kararı aldık. Buna göre Kurban Bayramı’nın 1. ve 2. günü Samsun Büyükşehir Belediyesi SAMULAŞ’a ait tramvaylarımız, ring/ekspres ve terminal otobüslerimiz ücretsiz olarak siz değerli Samsunluların hizmetinde olacaktır” dedi.



“Nöbetçi ekipler bayram boyunca iş başında”


Arife günü SAMULAŞ’a ait tramvaylar, ring/ekspres ve terminal otobüslerin sefer sürelerinin 1 saat uzatıldığını da bildiren Başkan Demir, “SAMULAŞ’ın nöbetçi ekipleri bayram boyunca halkımıza güvenli, rahat ve konforlu ulaşım imkan sağlamak için iş başında olacak. Sinyalizasyon bakımından yolcu bilgilendirmeye kadar tüm hizmetler eksiksiz yerine getirilecektir” diye konuştu.



Büyükşehir birimleri 24 saat hizmette


Demir ayrıca, vatandaşların bayram tadında bir Kurban Bayramı geçirmeleri için Büyükşehir Belediyesi olarak tüm hazırlıkların yapıldığını ifade ederek, “Ulaşım başta olmak üzere zabıta, itfaiye, çevre koruma ve kontrol gibi birimlerimiz 24 saat halkımızın hizmetinde olacak. Yüce rabbimden birliğimizin, dirliğimizin, mutluluğumuzun daim olmasını diliyor, bu vesile ile tüm Samsunluların Kurban Bayramı’nı kutluyorum” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 12:45
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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