Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi? Metro, metrobüs belediye otobüsleri bayramda ücretsiz mi?

Bayramda metrolar bedava mı? İETT bayramda ücretsiz mi? Ramazan Bayramında toplu taşıma ücretsiz mi sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. 2021 Ramazan Bayramında korona virüs tedbirleri altında kutlanacak. 29 Nisan’da başlayan tam kapanma uygulaması 17 Mayıs’ta sona erecek. Kısıtlamadan muaf olanlar bayram süresince toplu taşıma ücretsiz mi sorusuna da yanıt aramaya devam ediyor. İBB tarafından gelenekselleşen bayram süresince toplu taşımanın ücretsiz olarak vatandaşlara sunulması geleneği bu yılda devam ediyor.

Metro, metrobüs belediye otobüsleri bayramda ücretsiz mi?

Ramazan Bayramı'nda otobüs, metrobüs, metro, tramvay gibi toplu ulaşımın ücretsiz olduğuna ilişkin henüz bir karar açıklanmadı. İlgili illerin belediyeleri ile iletişime geçerek bilgi sahibi olabilirsiniz. Geçtiğimiz günlerde Resmii Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı'na göre 12 Mayıs Çarşamba gece yarısından 16 Mayıs Pazar gece yarısına kadar Başkentray ve Marmaray seferleri de ücretsiz gerçekleştirilecek.