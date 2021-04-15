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Yaşam Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı?
Yaşam

Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı?

Sokağa çıkma yasağı bayramda olacak mı? Artan vakalar sebebiyle Türkiye'de kısmi kapanma dönemi başladı. 81 ilde hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanıyor. Vatandaşlar ramazan bayramında da yasakların devam edip etmeyeceğini araştırıyor. Peki, bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? Bayramda seyahat yasağı olur mu?

Yeniakit Publisher
2021-04-15 00:19:00 -
Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı?

Ramazan ayıyla birlikte ülkemizde pek çok yeni tedbir uygulanacak. Vatandaşlar ramazan bayramında kısıtlama olup olmayacağını merak ediyor. Peki, bayramda şehir dışına çıkmak yasaklanacak mı?

Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı?

Koronavirüs vakaları 60 bini aştı. Artan vakalar sebebiyle kısmi kapanma dönemi ilan edildi. 81 ilde hafta içi ve hafta sonu yasaklarının yanı sıra ramazan ayı boyunca yeme-içme mekanları müşteri kabul etmeyecek. Halı saha, spor salonu, çay ocakları gibi pek çok yer ise 17 Mayıs’a kadar kapalı durumda. Yurt genelinde 8. Ve 12. Sınıfların dışındaki tüm sınıflar uzaktan eğitime devam edecek. Toplu iftar-sahur, nikah, düğün ve nişan gibi tüm organizasyonlar da iptal edildi.

Ramazan bayramı 13 Mayıs, 14 Mayıs ve 15 Mayıs tarihlerinde idrak edilecek. Ramazan bayramında sokağa çıkma kısıtlaması olup olmayacağı açıklanmadı. Ancak İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı kısıtlamada yeme-içme mekanlarının 16 Mayıs 24.00’e kadar müşteri almayacağı, pek çok işletmenin ise 17 Mayıs’a kadar kapalı olacağı belirtildi. Bu sebeple bayramda da 4 günlük bir kısıtlamanın uygulanması bekleniyor. Ancak konu hakkında bir açıklama yapılmadı.

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