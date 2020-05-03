Bayramda sokağa çıkma yasağı tüm illerde mi olacak?

Ramazan Bayramında 4 gün sokağa çıkma yasağı olacak mı? Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ramazan Bayramı'nda da uygulanacağı öngörülen sokağa çıkma yasağına ilişkin, "Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması ihtimaller dâhilinde. Bu önümüzdeki üç haftada salgının seyri tarafından belirlenecek bir takvim" açıklamasını yaparak, yasağın uygulanabileceğini ifade etti.

Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı?

İbrahim Kalın, 24 TV'de katılmış olduğu programda koronavirüs salgınına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Salgın döneminde Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağına ilişkin, tedbirlerin devam edebileceğini vurgulayan Kalın, konuyla ilgili nihai kararın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kamuoyu ile paylaşılacağını duyurdu.

"Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması ihtimaller dâhilinde mi?" sorusuna cevap veren Kalın, bu durumun ihtimaller dahilinde olacağını ifade ederek, açıklamasında şu ifadeyi kaydetti:

"Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması ihtimaller dâhilinde mi?" sorusuna Kalın, şu karşılığı verdi: "İhtimaller dahilindedir. Bu önümüzdeki üç haftada salgının seyri tarafından belirlenecek bir takvim. Şu an bir şey söylemek erken. Bu konuyla ilgili Bilim Kurulu'nun önerileri alındıktan sonra varılacak nihai kararı, Sayın Cumhurbaşkanımız kamuoyuyla paylaşacaktır."

‘Bayramda el öpersek vay halimize’

Bilim Kurulu üyesi Recep Öztürk, Ramazan Bayramı’nda sokağa çıkmanın yasak olup olmayacağı ya da olacaksa kaç gün olacağı yönünde henüz bir tartışma olmadığını söylüyor. Ancak şahsi olarak tam bir serbestliğin yaşanmasının mümkün olmadığı görüşünde. Öztürk “İster 9, ister 4 gün yasak olsun ya da yasak uygulanmasın fark etmez. Yani, devletimiz ne karar almış olursa olsun, kafamızda ‘Oh salgın bitti, artık serbestiz. Koşa koşa büyüklerimize gider, el öperiz’ gibi bir düşünce varsa vay halimize. Çünkü bunu yaparak büyüklerinize sadece zarar vermiş olursunuz. Tercihiniz evde oturmak olmalı” diyor