Çin’de ortaya çıkan koronavirüs hızla tüm dünyaya yayıldı. Bilim insanları için henüz çok yeni olan bu virüse karşı ilaç ve aşı çalışmaları devam ediyor. Pek çok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de bir kesim ‘yeni normalleşme’ dönemini eskiye dönmek olarak yorumladı. Bu ise vaka sayılarının bir türlü 100’lü rakamlara gerilemesini engelledi. Mayıs başında uzmanlar vakaların temmuz ayı sonunda 100’lere düşeceğini ifade ediyorlardı. Vakaların ortalama 1000 olarak devam ettiği süreçte vatandaşlar sokağa çıkma yasaklarının yeniden gelip gelmeyeceğini araştırmaya başladı. Konu hakkında önemli açıklamalar geldi.

Bayramda sokağa çıkma yasağı olur mu? | Bilim Kurulu Üyesi’nden bayram açıklaması

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk, CNN Türk canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.

Öztürk, "Okul olayı ve kurban bayramı olayı ayrıntılı şekilde gündem olarak konuşulmadı. Ama ister açılsın, ister tam tersi açılmasın. Cumhurbaşkanımız kurban bayramı için sokağa çıkma yasağı düşünmediklerini açıkladı. Ama bunlar o kadar anlık olaylar ki. Bunların ikisi de gündeme gelmiş değil, şu an tartışılıyor. Eğitimde bir karma-hibride gidiş var. Online ve yüz yüze olarak planlıyor. Ama bunun ilköğretim ve lisede nasıl olacağıyla ilgili bilim kurulu önerilerini sunar, onlar da nasıl uygulanacağını ortaya koyarlar" dedi.

Geçtiğimiz günlerde ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay bir sonraki kabine toplantısında kurban bayramında sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı konusunun görüşüleceğini belirtmişti.