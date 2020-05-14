Bayramda sokağa çıkma yasağı kaç gün olacak?
Ramazan Bayramı yaklaştıkça bayram süresince sokağa çıkma yasağı ilan edilip edilmeyeceği sorusu daha çok soruluyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkmayla ilgili bu bir hükümet kararı, önümüzdeki günlerde salgının seyri bu kararda etkili olacak.” Açıklamasından sonra Ramazan Bayramında sokağa çıkma yasağı kaç gün olacağı merak edilmeye başlandı.
Ramazan Bayramında sokağa çıkma yasağı kaç gün? Önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan başkanlığında yapılan AK Parti MYK toplantısında Ramazan Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı ilanı da gündeme geldi. Toplantıda ayrıca koronavirüs salgını normalleşme sürecine ilişkin değerlendirmeler yapıldı. Hürriyet'in haberine göre, AK Parti kurmayları, yapılan araştırmalarda Ramazan Bayramı’nda vatandaşın da sokağa çıkma yasağını desteklediğini Erdoğan’a iletti. Konu ile ilgili Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri dikkate alınarak 23-24-25-26 Mayıs’ta sokağa çıkma yasağının olabileceği değerlendirildi.